El rector de la Universidad de Extremadura, tras limitar la movilidad: "Cualquier queja al Ministerio"

Está corriendo como la pólvora un escueto mensaje escrito en un mail por el Rector de la Universidad de Extremadura Antonio Hidalgo donde comunica la suspensión del proceso de expedición de las cédulas de movilidad que se estaba realizando. En principio se creyó que podría ser un bulo porque finalizaba el mensaje con la frase: “Cualquier queja al Ministerio”. En COPE nos hemos puesto en contacto con el Rector que ha declinado hacer cualquier tipo de declaraciones aunque sí nos ha confirmado la veracidad del mensaje.

Cabe recordar que tras la suspensión de las clases en modo presencial, se estableció un modelo de autorización conjuntamente entre la Delegación del Gobierno y la propia Universidad para permitir que aquellos estudiantes que viven en otra localidad diferente a donde cursaba sus estudios, pudieran regresar para recoger sus pertenencias en los pisos de estudiantes donde han estado alojados hasta ahora, tal y como lo ha contado a COPE Extremadura Hernán Álvarez, portavoz de la Coordinadora Estudiantil de Badajoz. Ahora, esos estudiantes no podrán volver a los pisos que ocupaban para recoger sus pertenencias por mandato del Ministerio.

"La gente está riéndose por no llorar"

Álvarez, en conversaciones con COPE relataba lo ocurrido: "Esto a quienes perjudica es a los estudiantes que se habían vuelto a sus casa, que son de fuera de Extremadura pero tienen cosas en los pisos", argumentaba el portavoz de la Coordinadora Estudiantil de Badajoz. Sobre la problemátcia concreta de los pisos de estudiantes, también ha afirmado que "los caseros les están [a los estudiantes] diciendo 'negociamos el alquiler o dejáis de pagar si me vaciáis el piso".

"La Universidad estaba dando permisos para vaciar pisos, técnicamente decían que era para recoger apuntes, pero eso es una tontería, tú vas y vacías el armario entero", explicaba Hernán Álvarez en COPE. Sobre la polémica medida también nos ha contado cómo "eso se ha anulado de un día para otro sin dar más explicaciones y las explicaciones que ha dado han sido las quejas al ministerio", recordaba indignado.

"Es cierto que no depende de él, eso depende de las Comunidades Autónomas, de la Delegación del Gobiernod y del ministerio (aunque no sabemos de cuál), pero las formas han sido... Mandar eso por correo... La gente se ha enfadado y pues es trending topic en Twitter y hay muchísimos memes y la gente está riéndose por no llorar", relataba Hernán Álvarez en COPE, portavoz de la Coordinadora Estudiantil de Badajoz.

Tal y como ha relatado Hernán Álvarez, la Universidad de Extremadura se ha convertido en tendencia en las rede y las bromas y memes han inundado Twitter.

Lo que estudiamos en la universidad de Extremadura el correo de nuestro rector no nos sorprende.

