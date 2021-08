El PP reclama un inicio y desarrollo del curso escolar seguros

El PP de la provincia de Badajoz, a través de su vicesecretaria de Educación, María José Cabanillas Ruíz, reclama que en el inicio del curso escolar 2021-2022, durante todo su desarrollo y en todos los niveles educativos, se haga garantizando la vuelta segura de profesores, alumnos y trabajadores a las aulas y sin flexibilizar las medidas de seguridad que ya han demostrado su eficacia, y que son pertinentes ante las sucesivas olas y variantes del covid.



Cabanillas ha señalado que “no se puede volver a repetir el inicio del curso escolar vivido tras el fin del estado de alarma. En el que la comunidad educativa se vio sola, y con muy poco tiempo disponible por la falta de previsiones de los responsables autonómicos, para organizar espacios docentes seguros donde dar clases presenciales, comprar materiales de seguridad, establecer horarios acordes a las restricciones de contacto entre alumnos, se dejó totalmente desamparados a los centros educativos, lo que causó el rechazo unánime de toda la comunidad educativa, que durante todo el verano estuvieron a pie de obra para poder abrir sus centros con la mayor seguridad posible elaborando planes de contingencia y protocolos de actuación”.



A lo largo del pasado curso, toda la comunidad educativa y muy especialmente los docentes, trabajaron para poder finalizar el curso escolar más complicado al que, sin duda se habían enfrentado. Consiguieron dar clases presenciales y telemáticas a la vez para un alumnado muy diverso.

Por eso desde el PP de Badajoz se pide que haya, para este nuevo curso que empieza en breve, una “coordinación y colaboración real y efectiva entre Salud pública y Educación de la Junta de Extremadura con docentes, directores y en general con todos los centros educativos, y esto para todas y cada una de las franjas de edad, desde guarderías a universidad, para que la situación del año pasado no se vuelva a repetir”.

En este sentido la vicesecretaria de Educación ha querido puntualizar que “aunque ya hay un amplio porcentaje de la población vacunada, entre ellos muchos jóvenes y adolescentes, Extremadura continua en nivel 2 de riesgo por covid, en algunas zonas de la región llega al 3, lo que nos obliga a seguir actuando con el máximo rigor y planificación para atender y garantizar la seguridad de todos en los centros educativos”.

Desde el PP pacense se recuerda que el pasado 25 de agosto se celebró la Conferencia Sectorial de Educación para abordar la planificación del curso escolar 2021-2022, con las Comunidades Autónomas. Los diferentes consejeros fueron citados con un único punto en el orden del día: "Inicio del curso escolar 2021-2022" y sin documentos de referencia para ser abordados en dicha reunión; solamente el protocolo aprobado el mes de mayo con las actualizaciones que se hicieron el 29 de junio sobre Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid19 para centros educativos en el curso 2021-2022,y donde se habla, entre otros puntos, de la flexibilización de la distancia interpersonal dentro del aula, pasando de los 1,5 m. a los 1,2 m. A partir de 5º de E. Primaria.

Así, para los populares de Badajoz “a pocos días vista del comienzo del curso, nos parece que abordar la planificación de otro curso, casi tan complicado como fue el pasado, es poco menos que decir que no se han hecho los deberes en condiciones; porque si bien es cierto que la vacunación avanza, aunque no al ritmo deseado, también avanzan las diferentes olas con sus respectivas variantes y durante todo el verano, Extremadura, no ha conseguido controlar el elevado número de contagios”, ha subrayado Cabanillas.

El 28 de junio, los centros educativos recibieron la Instrucción Nº9 de la Secretaría General, sobre lasactuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del curso escolar 21/22, junto con la guía general para la organización en todos los centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura, “pero no sabemos si habrá cambios de dicha instrucción vista la descoordinación existente entre Ministerio y Consejería, en quienes recaen las responsabilidades y que a su vez se limitan a traspasarlas a los centros educativos y sus equipos directivos”

A este respecto, María José Cabanillas ha indicado que “por mucho que quiera disfrazar el PSOE las cifras, lo cierto es que el curso comenzará con 147 docentes menos en las aulas extremeñas para un curso que se prevé, también, muy difícil. La pandemia no ha acabado y nos parece muy irresponsable, después de todo el esfuerzo exigido y realizado, relajar medidas que se ha visto que han ayudado a amortiguar o minimizar el número de contagios”.

Según declaraciones de la consejera, Ester Gutiérrez, se muestra confiada en que el curso 21-22,"tendremos el mismo éxito que el anterior si se sigue trabajando todos de la mano como se ha hecho hasta ahora", algo que para el PP de la provincia de Badajoz “no parece muy lógico entonces relajar medidas, reducir recursos y que sea la propia Consejería quien baje la guardia con esas medidas”.



Por todo el PP de Badajoz propone de cara a este nuevo curso escolar que ahora comienza, garantizar una vuelta segura a los centros educativos, sin que sea conveniente flexibilizar medidas mientras continúe la pandemia; apostando por la presencialidad, pero con seguridad, mediante el mantenimiento de la distancia social en aulas y espacios; contemplando la reducción de ratios y el incremento de recursos humanos, no lasupresión de estos; y todo mediante una necesaria y exigible mayor coordinación real y efectiva entre Salud pública y Educación y los equipos de los centros educativos de la provincia de Badajoz y de toda Extremadura.