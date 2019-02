La rajada del Consejero más político del Gobierno Vara sobre el Centro de Salud provoca la indignación

Tras aprobar ayer el pleno del Ayuntamiento de Badajoz con los votos a favor de PP, Podemos Recuperar Badajoz, Ciudadanos y el concejal no adscrito, Luis García Borruel, y en contra del PSOE una moción presentada por los 'populares' que insta a la Junta de Extremadura y a la Diputación de Badajoz a ubicar el Centro de Salud 'Los Pinos' en el Hospital Provincial el consejero Vergeles se ha despachado a gusto como puedes escuchar en el audio adjunto.

El alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, cerraba el debate mociones explicando que, ante los problemas del Centro de Salud 'Los Pinos', el consejero de Sanidad, José María Vergeles, le llamó para plantearle "posibilidades" y en primer lugar citó la calle Estadium, que él mismo rechazó para no construir junto a la muralla.

En segundo lugar, Vergeles propuso los juzgados, un "extremo" de esta zona sanitaria ante el que Fragoso ha planteado el Hospital Provincial con "miles de metros cuadrados sin definir todavía el uso" por el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, a la vez que ha defendido que "en nada afecta al proyecto actual que está contratado".

Ha sostenido además que el equipo de gobierno ha estudiado 'El Campillo' como posible ubicación, pero que es una parcela con "un tremendo desnivel", que "no tiene apenas acceso para emergencias" y que "no es la parcela idónea pensando en los vecinos para llevar el centro de salud".

Una explicación que ha sido ratificada por Vergeles, aunque haciendo incapié en la responsabilidad del ayuntamiento y queriendo exculpar de todo punto las explicaciones peregrinas ofrecidas por el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Gallardo.

Preguntado por si el Hospital Provincial puede albergar un centro de salud, Gallardo ha explicado que en la parte que se está rehabilitando "no cabe ni un alfiler", mientras que el área que no es objeto de obras actualmente "curiosamente" es la zona "nueva" hecha en los años 80 que hay que demoler al contar con problemas y patologías estructurales. "El mercado gourmet no puede retrasarse", ha recalcado Gallardo.