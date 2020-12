Paco Novillo es un estudiante extremeño de Ingeniería Industrial que, a través de su cuenta de Twitter, ha narrado cómo su padre le advirtió antes de un examen que acudiera a clase sin sus pulseras con la bandera de España. “Que mi padre antes de un examen totalmente objetivo me diga hijo quítate las pulseras de España por quien te pueda examinar me da entre pena y asco”, escribía el joven en su perfil de la red social.

Que mi padre antes de un examen totalmente objetivo me diga hijo quítate las pulseras de España por quien te pueda examinar me da entre pena y asco — Paco Novillo���� (@paco_novillo00) December 22, 2020

El tuit, con miles de 'me gusta' y retuits en menos de 48 horas, ha generado numerosas reacciones: "El pan nuestro de cada día" o "lo más triste es que tu padre lleva razón". Estos son algunos de los comentarios que ha recibido el tuit, aunque también hay usuarios que se han mofado de las palabras del joven: "Haz la mili y no lamentarás tanto", "no te la quites, resulta especialmente util para identificar subnormales" o "lo mismo pasa con los tatuajes y nadie dice nada".