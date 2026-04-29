Quintana admite la dificultad de la investigación en el robo del Tesoro de Villanueva en Badajoz: "Pueden haber salido ya del país" 

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado esta mañana las grandes dificultades que afronta la investigación policial sobre el robo de las monedas del Tesoro de Villanueva, en el Museo Arqueológico de Badajoz. Quintana ha sido claro al afirmar que, por el momento, no existen progresos significativos: "Ahora mismo no hay ningún avance. Lógicamente tenemos toda la catalogación de todas las monedas, pero no hay ningún avance".

La investigación tiene ahora mismo muchas dificultades de seguir avanzando" José Luis Quintana Delegado del Gobierno en Extremadura

El alto valor del material sustraído es uno de los principales escollos. Entre las hipótesis que se barajan, cobra fuerza la de un "robo por encargo", lo que abre la posibilidad de que las piezas ya no se encuentren en territorio nacional. "Puede haber salido del país, que no digo que haya salido, pero quiero decir, es otra hipótesis, y sobre todo la dificultad que eso significa cuando el material vale tanto dinero", ha explicado el delegado.

El malestar de Villanueva de la Serena

Quintana también ha trasladado el malestar del Ayuntamiento y los vecinos de Villanueva de la Serena. El municipio custodió las monedas "de una manera muy segura" desde 1989 y organizó una exposición "con todas las medidas de seguridad" sin incidentes, declaraba. El robo se ha producido pocos meses después de que las piezas fueran entregadas a la Junta de Extremadura el pasado diciembre.

Comprendo el malestar de Villanueva de la Serena" José Luis Quintana Delegado del Gobierno en Extremadura

Quintana justificaba la indignación de la localidad. "Si en diciembre entregan las monedas a la Junta de Extremadura y justo después, pocos meses después, las monedas son robadas, yo comprendo el malestar de Villanueva de la Serena. Yo lo comprendo completamente", ha insistido Quintana, concluyendo que "tienen toda la razón en ese malestar lógicamente".