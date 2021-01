¿Puede mi hijo faltar a clase por la huelga de estudiantes?

Este próximo lunes, 25 de enero, los estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional regresan a las aulas después de que la Consejería de Educación decidiera posponer la vuelta a clase tras las fiestas de Navidad para evitar brotes de contagios por coronavirus en los centros educativos. Una decisión que fue bien acogida por la comunidad educativa pero que, a escasas horas de retomar la educación presencial, son muchos los que creen que la modalidad online debería continuar hasta que la situación sanitaria en Extremadura mejore.

La Coordinadora Estudiantil ha llamado a la huelga bajo el lema "Los institutos no son seguros. Con nuestra salud no se juega". A su juicio, la educación presencial es fundamental, porque aporta una serie de beneficios que no se pueden lograr de manera en línea. "Pero no estamos ante una situación normal. No lo hacemos por faltar a clase y quedarnos en casa. Ni mucho menos. Queremos ir a clase y aprender, pero de forma segura, sin poner en riesgo a nuestras familias y a nosotros mismos", han recalcado.

Sin embargo, no todos podrán ejercer su derecho a huelga. La inasistencia a clase para el alumnado desde 3º ESO está regulada en el artículo 21, "Derecho a la libertad de expresión", del Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por lo tanto, los estudiantes de 1º y 2º de la ESO no podrán hacer huelga. Si faltan a clase, salvo aquellos que estén confinados en sus domicilios por ser positivos o contactos estrechos con contagiados, contará como falta de asistencia.