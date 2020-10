En prisión los detenidos por hurtar en joyerías de Badajoz, Cáceres, Alicante y La Línea de la Concepción

Agentes de la Policía Nacional aprocedieron el pasado 20 de octubre a la detención en Cáceres de dos hombres, presuntos autores de varios delitos de hurto por toda la geografía española.

Fue el empleado de una joyería, sita en la Avenida de España de la capital cacereña, quien accionó el pulsador de alarma de atraco, alertando así a los agentes policiales de que algo extraño ocurría en dicho establecimiento. Los policías que se entrevistaron con él fueron informados de que instantes antes habían accedido al local dos hombres que habían intentado distraerle, con el claro fin de sustraerle alguno de los objetos puestos en venta.

Los agentes visualizaron las cámaras de seguridad, aportando la descripción física y de vestimenta de estas personas al resto de indicativos que se encontraban de servicio.

Gracias a la rapidez de esta gestión, los agentes localizaron a estas dos personas que, tras salir de otra joyería muy cercana, y en la que sí que habían conseguido sustraer varios objetos, y ante la presencia policial intentaron huir a la carrera, siendo interceptados y detenidos inmediatamente.

En dicha huida, se intentaron deshacer de los objetos sustraídos en la segunda joyería, dos relojes valorados en 11.600 €, que fueron recuperados y entregados posteriormente a su legítimo propietario.

Lo mismo intentaron unos días antes en otra joyería de Badajoz, aunque en esa ocasión (vídeo adjunto) el dueño no pulsó el botón, aunque ahora se arrepiente de no hacerlo «La próxima vez le doy al botón. Prefiero una falsa alarma a que me peguen un 'palo'», decía a COPE el propietario.

ESPECIALISTAS EN HURTOS

Ya en dependencias policiales y continuando con la investigación, se les imputó, además de este delito de hurto, dos delitos similares más perpetrados en Alicante y La Línea de la Concepción, y el delito leve de hurto en Badajoz (se llevaron algunos objetos de goldfield, de escaso valor). Por otra parte, a uno de los detenidos le constaba en vigor una reclamación judicial en Gijón.

Destaca en los detenidos la forma organizada de delinquir, con claro reparto de funciones entre ellos, especializándose en los hurtos en joyerías en diversas ciudades de la geografía española.

Los detenidos fueron dos hombres de 33 y 36 años de edad, con antecedentes, quienes tras la instrucción del pertinente atestado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, decretando ésta su ingreso en prisión.

La investigación continúa abierta a fin de esclarecer totalmente estos hechos.