Primera muerte en Extremadura por Coronavirus

Una mujer de 59 años ha fallecido con coronavirus en la región. Se trata de la primera víctima mortal que se produce por esta causa en Extremadura. La mujer se encontraba hospitalizada en la UCI del Complejo Hospitalario de Cáceres y había sido ingresada por neumonía con múltiples problemas cardíacos. El origen del contagio en la fallecida parece que ha sido un viaje a Sevilla. Así lo ha dado a conocer hace unos minutos en rueda de prensa el Consejero de Sanidad José María Vergeles. Hay nuevos casos en la región. Un hombre de 86 años, en Plasencia, cuyo pronóstico es bueno. También una mujer de 63 años, que se encuentra en aislamiento domiciliario. Su estado es leve. En el Hospital de Plasencia se han cerrado consultas programadas. También se suspenden todos los eventos deportivos de cualquier nivel y división que supongan movimientos masivos y que serán a puerta cerrada o aplazado. También se suspenden eventos culturales o de ocio que congreguen a un número igual o superior a las 1.000 personas.

Se espera que vuelvan de Madrid unos 2000 universitarios cuyas clases fueron suspendidas en la capital de España. Se recomienda y se insta a dichos universitarios que permanezcan en sus domicilios al menos 72 horas y si presentan síntomas, deberán contactar con el 112.

El Plan de Contingencia en el SES previsto para la segunda fase(que sería la siguiente) contaría con 200 camas, camas de UCI , material y personal, que será aplicable también a centros de mayores.

Por otro lado también esta mañana comparecía el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara que ha señalado que en estos momentos no se van a suspender las clases en Extremadura como consecuencia del coronavirus porque "no se dan las circunstancias", ya que en la región "y a pesar de los nuevos casos no hay contagios locales".

Al mismo tiempo ha anunciado que "no se van a suspender las oposiciones" en Extremadura, pero se dividirá el número de aulas "de manera clara" para que "la concentración por aulas sea inferior y respete unas distancias adecuadas".