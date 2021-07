Piden al Gobierno de Sánchez que entre en el Consorcio del Casco Antiguo

Las asociaciones Amigos de Badajoz, Cívica “Ciudad de Badajoz”, SOS Casco Antiguo y de Vecinos del Casco Antiguo han solicitado al Estado que forme parte del futuro Consorcio del Casco Antiguo pacense, después de que el Gobierno central haya trasladado que no será miembro, aunque con el compromiso de apoyar económicamente los proyectos que se presenten.



En una nota conjunta, los colectivos han expresado que “el Estado debe estar y formar parte del Consorcio, y comprometerse con los ciudadanos de la capital pacense, en especial con respecto a la marginalidad que sufre gran parte del Casco Antiguo, donde hasta la fecha ha fracasado”.



“La apuesta del Estado no solo debe ser el dinero, que también se precisa, sino ese plus en materia de seguridad cuyas competencias son exclusivas del Gobierno central, y que sin la debida coordinación con el resto de administraciones implicadas, que permitan acompañar los proyectos e inversiones que se acuerden, habrá de ser el lado débil por donde se rompa la cuerda”, se ha expresado.



Para las asociaciones, “son además una inexactitud manifiesta las reticencias del Gobierno central a formar parte de otros consorcios salvo concretas excepciones, pues el Estado sí está en otros como en Menorca (de índole militar) o en Mérida (patrimonial)”.



En este sentido “resulta llamativo, cuando menos”, que el Gobierno no esté en el Consorcio pacense “siendo la ciudad un patrimonio vivo de potentísima historia militar”.



También se ha emplazado a los representantes en las Cortes de España para que “alcen su voz por la ciudad”, a través de “un compromiso más intenso con la ciudadanía que representan”, y no solo conformándose “con que el Gobierno otorgue una especie de cómoda limosna no sujeta a otra cosa que a la fe en el cumplimiento de una declaración de intenciones”.



La intención por tanto es que el Ejecutivo central esté “codo con codo junto a las demás instituciones por recuperar el barrio, el centro histórico de Badajoz, que es también historia viva del país”.



Las asociaciones han incidido en que la intención del Estado de no estar dentro del Consorcio es “una decepción”, pues “para apoyar el proyecto, para comprometerse, es fundamental estar y formar parte del equipo de trabajo, día a día”.