"El Partido Socialista no cree en la justicia social" (Jaime Gil, JUSAPOL)

Con el lema “mismo trabajo mismo sueldo” se manifestaban a las puertas de la delegación del gobierno en Badajoz, medio centenar de policías nacionales y guardias civiles unidos bajo la asociación Jusapol. Con la lectura del manifiesto se reivindicaba la equiparación salarial y de derechos con las policías autonómicas, Jaime Gil ha querido dejar claro que desde Jusapol se espera que el próximo gobierno saliente de las elecciones del domingo se tomen más enserio sus peticiones, avaladas por 550.000 firmas de civiles.

Gil ha recordado que en una reciente entrevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el periodista Antonio Ferreras en La Sexta "vino a decir que los recursos del Estado son finitos". "Esto nos hace indicar que efectivamente el PSOE no quiere la equiparación efectiva y real con las policías autonómicas", ha criticado.

También ha apuntillado que en el debate de Atresmedia vieron "cómo a las interrogaciones que le hicieron sobre la equiparación en ningún momento vino a responder y a afirmar que efectivamente iba a luchar, iba a intentar que esa equiparación fuera real y total".

Unos elementos a los que ha agregado la interpelación que ha hecho sobre este asunto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al Consejo de Estado cuyos informes "no son vinculantes", y acerca de lo cual ha valorado que al pedir el Partido Socialista ese informe "está demostrando que no tiene esas intenciones" y que "no hay una voluntad política de esa equiparación real".

Asimismo y de cara al partido que gane las elecciones generales de este domingo, Jaime Gil ha señalado que desde Jusapol, que engloba a más de 30.000 policías nacionales y guardia civiles, van a procurar que "la administración recupere el raciocinio" y que "en la administración no se puedan albergar prácticas discriminatorias y que vayan en contra del principio de igualdad y de la justicia social".

"No puede ser que unas policías autonómicas que tienen menos responsabilidades, que hacen el mismo trabajo, cobren más que las policías nacionales y guardia civiles, aunque sea solamente un euro simbólico pero la Policía Nacional y la Guardia Civil tiene que cobrar, si no igual un euro simbólico", ha defendido, para advertir: "hasta que no lo consigamos no vamos a parar porque hemos creado un estado de la desigualdad y hemos dicho que basta ya, basta ya de esta discriminación dentro del Estado".

Una desigualdad que se da "sobre todo" con las policías autonómicas y en la que los casos "más flagrantes" son a su juicio los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra cuyos efectivos "también cobran bastante más", a la vez que ha añadido que son varias las brechas salariales, dado que las jubilaciones de policías y guardia civiles "quedan bastante más mermadas" o no les pagan económicamente las asistencias a juicios pero sí en días libres, mientras que en materia de horas extraordinarias el policía local "cobra muchísimo más".

"NO PARARÁN"

Por su parte el también portavoz regional de Jusapol, Claudio Rangel, ha recordado que se están movilizando desde hace dos años y ha recalcado que, "desde el primer momento en que no esté el acuerdo con la equiparación salarial", "no" pararán de manera que se concentran este jueves ante la Delegación "porque realmente no se ha cumplido".

Según ha detallado, en Extremadura hay unos 1.500 efectivos del Instituto y unos 1.000 miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de los cuales cerca de una treintena han secundado esta concentración que se ha acompañado de pancartas en las que se podía leer: "#Equiparación ya con policías autonómicas. Justicia salarial" y "A igual trabajo, igual sueldo. Equiparación de policía y guardia civil con policías autonómicas".

También han portado otra pancarta en la que se podía ver al ministro Grande-Marlaska y a un mosso d'esquadra que va perdiendo dinero en una cuádriga romana portada por policías nacionales y guardia civiles en esta concentración en la que Rangel ha leído un manifiesto en el que ha rememorado que Jusapol "nace para reivindicar la equiparación salarial".

Igualmente, ha reclamado "hoy y ahora" al Gobierno actual y del partido que lo sustenta "la garantía y el compromiso firme" de que la citada reivindicación de equiparación salarial "sea real y efectiva, sin más retrasos, dilaciones ni engaños", a la vez que ha defendido que Jusapol "tiene que salir a la calle porque no es recibida por el Gobierno" y que "no se fía" y "no se va a fiar hasta que el último euro de la equiparación salarial esté en la nómina".