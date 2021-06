El Papa Francisco tiene en sus manos “Las armas de la luz”, última obra de Jesús Sánchez Adalid

"Las armas de la luz" fue escrita en gran parte durante el confinamiento que sufrimos a causa de la pandemia. Al final del verano de 2020 ya estaba terminada. “Cuando esperaba la fecha de su publicación -afirma su autor Jesús Sánchez Adalid-, me sorprendió una noticia que no tuve por menos que considerar como algo providencial: se anunciaba la nueva encíclica de su Santidad, Fratelli Tutti, firmada en Asís el 3 de octubre. En ella el Papa Francisco nos exhorta a tener un corazón especialmente abierto a la fraternidad y nos invita a ser constructores de paz propiciando espacios de encuentro, perdón y reconciliación. Era esta una asombrosa coincidencia que me dejaba sobrecogido. Pues la novela Las armas de la luz quiere trasladar al corazón del lector ese mismo mensaje, a través de la vida del abad Oliva, personaje real que abandonó todos los poderes y riquezas que le correspondían por herencia, dejó las armas y acogió la verdadera paz en su interior; liberándose de todo deseo de dominio sobre los demás, para vivir en armonía con todos, en aquel mundo medieval sembrado de torreones de vigilancia y murallas protectoras, en el que las ciudades y las gentes vivían guerras sangrientas”.

“El Santo Padre -continúa Sánchez Adalid” escribía esta maravillosa carta encíclica, Fratelli tutti, y formulaba en ella una doctrina hermosísima que, cuando yo la leía, parecía poner un colofón, en palabras teológicas, a lo que había estado escribiendo a mi vez en forma de relato”.

Por último, el sacerdote y escritor afirma que “Hay que agradecerle al papa Francisco que nos haya recordado con claridad meridiana la doctrina sobre el amor fraterno, en su dimensión universal, en su apertura a todos. Sin eso, ¿qué somos los discípulos de Jesús? Pues Él nos enseñó que el Padre Eterno nos ha creado a todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y nos ha llamado a convivir como hermanos entre nosotros. ¡Y qué importante es soñar juntos!"

Ahora el papa Francisco tiene en sus manos Las armas de la luz. ¡Espero que disfrute con su lectura!”.