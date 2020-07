4 nuevos positivos en el agrupamiento familiar de Badajoz

La dirección general de Salud Pública comunica en el día de hoy 4 casos confirmados relacionados con el agrupamiento familiar en el Área de Salud de Badajoz. En principio se estudia si estos casos pueden tener relación con los dos brotes anteriores, que no ofrecen casos positivos y parecen estar controlados.

En todo caso los resultados de esa investigación se ofrecerán durante los próximos días.

Desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales que anoche se produjera un cierto colapso en los servicios de urgencias y emergencias, así como del 112, en relación a consultas sobre si eran contactos estrechos por haber acudido a un establecimiento que se difundió por redes sociales y por grupos de mensajería instantánea.

Salud Pública confirma que se pone en contacto con todas aquellas personas que pudieran ser contactos estrechos. Si Salud Pública no lo hace es porque no son contactos estrechos y no tienen ningún riesgo.

No hay mejor forma de estar tranquilos frente a la infección por coronavirus que utilizar las medidas de protección colectiva e individual como son el distanciamiento social, el uso de mascarilla cuando no se pueda mantener esa distancia, medidas de higiene de manos con cierta frecuencia y la protección ante toses y estornudos con el pliegue del codo.

LOS DATOS DEL RESTO DE LA REGIÓN

El paciente ingresado en el Área de Salud de Cáceres ha negativizado por lo que solo hay un paciente ingresado por covid en los hospitales extremeños. Se han notificado 100 casos sospechosos y se han descartado 104. Los pacientes curados siguen en 4.329.

El Área de Salud de Badajoz notifica 53 nuevos casos sospechosos y ha descartado 56. Notifica 4 nuevos positivos. Hay 504 pacientes curados.

El Área de Salud de Cáceres ha registrado 9 casos sospechosos y ha descartado 9. Hay 1.1941 pacientes curados.

El Área de Salud de Mérida detecta 8 casos sospechosos y ha descartado 4. Tiene 401 pacientes curados.

El Área de Salud de Plasencia ha notificado 15 casos sospechosos y ha descartado 15. Tiene 602 pacientes curados.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena registra 4 casos sospechosos y ha descartado 4. Ha dado 345 altas epidemiológicas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha registrado 3 casos sospechosos y ha descartado 4. Tiene 1 paciente hospitalizado en planta. Hay 294 pacientes curados.

El Área de Salud de Coria ha notificado 4 casos sospechosos y ha descartado 2. Tiene 194 pacientes curados.

El Área de Salud de Llerena-Zafra ha notificado 4 casos sospechosos y ha descartado 10. Tiene 48 pacientes curados.