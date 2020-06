7 nuevos contagios por COVID 19 en Extremadura y 172 casos sospechosos

El último informe de la Dirección General de Salud Pública ha notificado en las últimas 24 horas 7 nuevos casos positivos de covid-19 confirmados, uno en el Área de Salud de Plasencia y 6 en el Área de Salud de Navalmoral de la Mata. Se han registrado 172 casos y se han descartado 137. Continúa ingresado un paciente en el hospital Virgen del Puerto de Plasencia y se han dado 2 nuevas altas, lo que hace un total de 4.200 pacientes curados.

DATOS POR ÁREAS



El Área de Salud de Badajoz notifica 60 nuevos casos sospechosos y ha descartado 32. No tiene pacientes hospitalizados. Se han curado 487 pacientes. Desde el comienzo de la pandemia han fallecido 37 personas.

Por lo que respecta al Área de Salud de Cáceres, ha registrado 36 casos sospechosos en las últimas 24 horas. Ha descartado 35. Acumula un total de 269 fallecidos durante la pandemia. No tiene pacientes hospitalizados. Registra 1.868 pacientes que ya se han curado.

El Área de Salud de Mérida detecta en el día 22 casos sospechosos y ha descartado 20. No tiene pacientes ingresados por covid. Acumula 32 víctimas mortales. Se han curado 391 pacientes.

El Área de Salud de Plasencia ha notificado 16 casos sospechosos y ha descartado 21. Ha confirmado un caso positivo. Tiene 1 paciente ingresado. Acumula 75 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia. Hay 587 pacientes que se han curado.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena registra 15 nuevos casos sospechosos en el día. Ha descartado 13. No tiene pacientes ingresados por covid. Han fallecido 21 personas a lo largo del periodo. Tiene 344 pacientes que se han curado.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha registrado 10 casos sospechosos y ha descartado 7. Notifica 6 casos positivos confirmados, todos convivientes y sin contactos. El caso índice ha sido importado de otra Comunidad Autónoma. No tiene pacientes ingresados por covid-19 y se han curado 282 personas. Registra un total de 53 víctimas mortales.

El Área de Salud de Coria ha notificado 8 casos sospechosos y ha descartado 8. No tiene pacientes covid ingresados en el hospital y se han curado 193 personas. En el periodo de la pandemia se han producido 19 fallecimientos por coronavirus.

El Área de Salud de Llerena-Zafra ha notificado 5 casos sospechosos y ha descartado 1. No tiene pacientes hospitalizados. Registra 48 personas que ya se han curado. Se han producido 5 víctimas mortales desde el comienzo de la pandemia.