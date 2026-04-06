Nueva ciberestafa suplanta la identidad de los dueños de Sancha Artesanos en Badajoz para pedir dinero

Un nuevo tipo de ciberestafa ha afectado a vecinos de Badajoz. Los dueños de Artesanía Sancha, un conocido negocio local, han denunciado un intento de suplantación de identidad en redes sociales. Los estafadores crearon un perfil falso en Facebook de uno de los propietarios, José Luis Gómez, para intentar engañar a sus contactos y pedirles dinero.

Así funciona el engaño

Desde esa cuenta falsa, los ciberdelincuentes contactan por privado a través de Messenger a los amigos y conocidos del artesano. En los mensajes, aseguran que tienen un problema con las maletas en México y necesitan ayuda económica de manera urgente para que las víctimas actúen con rapidez.

Como que tenemos un problema con las maletas en México" Joaquín Sancha

La voz de alarma la dio una amiga de los propietarios. Joaquín Sancha, el otro dueño del negocio, relata cómo se enteraron: "Una amiga nuestra se pone en contacto con nosotros y dice, oye, ¿os ha pasado algo? Dice, mira, acabo de recibir esto a través de un perfil de José". La mujer se extrañó porque los mensajes parecían provenir de un número de teléfono de México. "Claro, me ha extrañado, porque tengo vuestros teléfonos, y me parecía que era raro", les explicó.

Denuncia a la policía

Sancha confirma que no estaban en el extranjero: "No hemos salido todo el fin de semana, o sea, que no estábamos en México". Además de la extraña ubicación, otros detalles como las faltas de ortografía y la forma de escribir en los mensajes levantaron sospechas. Tras confirmar el engaño, los dueños de Artesanía Sancha han interpuesto la correspondiente denuncia ante la policía y han compartido la conversación con las autoridades.

Joaquín Sancha lo calificaba como "un rollo macabeo, vamos".