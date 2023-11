El museo del Carnaval de Badajoz cerrará, pero la Junta asegura que recuperará la subvención en 2024

El futuro del museo del Carnaval de Badajoz, al menos a corto plazo, está en el aire como consecuencia de la rescisión del contrato que se realizará a sus dos trabajadoras, que ya tramita el Ayuntamiento pacense. Según fuentes municipales consultadas por EFE, el orden del día del pleno ordinario del Ayuntamiento de Badajoz, que se celebrará mañana, abordará el expediente de declaración de no disponibilidad de crédito, y por tanto el despido “objetivo por causas económicas” de las dos trabajadoras municipales.



Este despido se produce “al no haber sido aprobada la subvención de la comunidad autónoma”, como explica el orden del día, pues estas contrataciones estaban supeditadas a una aportación regional. Por tanto, el museo podría cerrar sus puertas desde la próxima semana hasta resolverse la situación.



A este respecto, desde la Junta de Extremadura se ha explicado a EFE que desde la administración autonómica se espera que “el Ayuntamiento pueda hacer frente a las nóminas de las dos trabajadoras del museo del Carnaval”. “La intención de la Junta es mantener su aportación económica (35.000 euros) en 2024, en forma de subvención nominativa, e incluso adaptar su cuantía para que pueda ser mayor, pero no era posible seguir haciéndolo como se procedía hasta ahora”, se ha explicado.



En este sentido se ha afirmado que “una de las sorpresas” que se encontraron los nuevos responsables regionales al llegar al Ejecutivo autonómico fue “la cantidad de subvenciones directas concedidas de manera discrecional, y los reparos y continuos avisos por parte de la Intervención” a los cuales el anterior gobierno de Guillermo Fernández Vara "hizo caso omiso".



Por este motivo se están analizando “todas y cada una de las ayudas que se concedían”, en el caso del museo del Carnaval sin que hubieran estado acreditadas “las razones que dificultan su convocatoria pública, y por tanto el carácter excepcional de su concesión de acuerdo con lo señalado en la Ley de Subvenciones extremeña”.



Esta normativa establece que “podrán concederse de forma directa, sin convocatoria previa y con carácter excepcional aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública”. De ahí que “no se haya podido acreditar la concesión de esta subvención directa”, se ha explicado.