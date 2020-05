Miguel Angel Perera indignado: "A nosotros nos incomoda usted, Pablo Iglesias"

El torero extremeño Miguel Ángel Perera ha criticado la intervención en el Senado del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, contra la tauromaquia, y además de pedirle "respeto" le ha recordado que por su cargo "también" se debe a ellos.

Iglesias aprovechó su comparecencia de este jueves en la Comisión de Derechos Sociales del Senado para asegurar que le "incomoda profundamente" que se reivindique como una práctica cultural a la tauromaquia: "Algo que no puedo evitar ver cómo hacer mucho daño a un animal en un espectáculo para que disfrute gente", argumentó.

"A nosotros nos incomoda usted, Pablo Iglesias, ¿sabe por qué?, porque no nos respeta, cuando por su cargo se debe a nosotros. También a nosotros".

A nosotros nos incomoda usted, @PabloIglesias. Sabe por qué? Porque no nos respeta cuando, por su cargo, se debe a nosotros. También a nosotros. El respeto es tolerancia. Y la tolerancia es la base de la democracia. No respetar, no tolerar es otra cosa diferente... https://t.co/dIlq73biSf