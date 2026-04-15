Mercedes Vaquera, sobre la investigación en el colegio de Cerro Gordo: "La consejería ese día no sabía nada de ese agujero"

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, ha confirmado que la investigación en el colegio de Cerro Gordo por la desaparición de dos menores "por supuesto, claro que no ha concluido". La consejera ha explicado que existe una denuncia ante la policía, lo que implica que la Consejería debe permanecer atenta a la investigación judicial que se va a llevar a cabo.

Preguntada por la existencia de un agujero en una valla del patio, por donde supuestamente se habrían colado los niños, Vaquera ha sido tajante: "La consejería ese día no sabía nada de eso". Ha añadido que, pese a las revisiones frecuentes que realiza el equipo de obras, "no había sido comunicado como tal". También ha informado que el mismo día de los hechos, personal del servicio de obras se personó en el centro y que un operario procedió a reparar dicho agujero durante el día de ayer.

La consejería ese día no sabía nada de eso" Mercedes Vaquera Consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional

Nuevo instituto y CANSAT 2024

En relación con los plazos para el nuevo instituto de Cerro Gordo, Vaquera ha evitado dar fechas concretas, calificándolo de "atrevimiento" e "insensatez" por su parte. Ha explicado que, una vez se formalice la cesión de los terrenos, comenzará todo el procedimiento administrativo, que incluye "las fases de licitaciones, de redacción de proyectos, publicaciones en el portal de transparencia", procesos que pueden ser recurridos y dilatarse. No obstante, ha asegurado que la voluntad del gobierno es "totalmente" la de avanzar desde el primer día.

El espacio como nexo educativo

Vaquera también ha resaltado el carácter inclusivo del programa, con la participación de alumnos de Primaria, a través de MiniCamsat, y de centros de educación especial como Los Ángeles de Badajoz y Madre de Dios de Mérida. Por su parte, el coronel Daniel Fernández de Bobadilla, jefe de la base, ha calificado como una "alegría" colaborar en un proyecto que encaja con el ADN de la institución: "educación, estudio científico y el espacio".

Está en nuestro ADN todo lo que este proyecto representa, educación, estudio científico y el espacio" Mercedes Vaquera Consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional

El coronel ha subrayado la conexión del proyecto con la nueva denominación del Ejército del Aire y del Espacio, afirmando que "no podíamos no colaborar". Finalmente, la consejera también se ha referido al llamamiento para cubrir 16 plazas de maestro, aclarando que "no es algo nuevo" y que es la obligación de la consejería cubrir de manera "urgente" las bajas que se producen.