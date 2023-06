El mercado del Badajoz empieza a moverse: los nombres que más suenan para llegar

Paso a paso y, quizás, muy despacio, pero el mercado del CD Badajoz empieza a moverse. A día de hoy, solo dos futbolistas continúan ligados al club, Narváez y Edu Sánchez, y todo apunta a que la línea de acción en cuanto a fichajes es clara: apostar por gente de la tierra, que de el nivel y que, a ser posible, conozca la categoría.

Aunque, a esta hora, no hay certezas de que ningún fichaje esté cerrado al 100%, sí hay nombres que suenan con fuerza y que el club, al menos, se ha planteado y tiene sobre la mesa. Uno de esos nombres es el de un futbolista de la tierra y con pasado en el club que viene de hacer una buena temporada en 2º RFEF con el Zamora: el central Luismi Luengo. Ha habido conversaciones con él y, según ha podido saber Cope, el futbolista vería con buenos ojos la posibilidad, aunque podría tener ofertas de superior categoría.





Más allá de Luismi, hay otros dos futbolistas extremeños, jóvenes, que en su día apuntaban muy, muy, alto y que aún hoy siguen teniendo cartel más que de sobra para jugar en Segunda Federación: Jorge Rastrojo e Isra Salazar. Rastrojo viene de hacer tres tantos con el Deportivo Aragón e Isra Salazar de ser parte importante del UCAM Murcia. Ambos en la categoría que este año disputará el Badajoz. Con ellos también ha habido conversaciones. El fichaje de Rastrojo parece factible, el de Isra Salazar depende de más factores: en buena medida del deseo del futbolista y de la predisposición del Real Madrid, club al que sigue perteneciendo.





Más allá de estos nombres, hay otros bien posicionados dentro del club por el buen recuerdo que dejaron en la cantera: Bermúdez y Juan Barragán. El primero es quizás el que más cerca esté de llegar a la disciplina blanquinegra después de ser uno de los futbolistas más destacados en Tercera con el Olivenza. El segundo ya sabe lo que es la Segunda Federación después de jugar en el Montijo. También hay otros nombres que sonaron hace algunas semanas, pero de cuyo interés no se ha vuelto a saber, comoOhemeng, futbolista del Villanovense.

Sigue abierta la incógnita de Burgui, que, como te contamos en Cope, es una opción que el club contempla hace meses. Su fichaje estaba cerrado para Primera Federación. El descenso lo frenó pero él sigue con el deseo de regresar a su tierra y jugar en el Badajoz. Aún así, la llegada dependería del club y no parece claro que se pueda llegar a una buena oferta para el atacante de Burguillos del Cerro. Veremos cuáles son los siguientes pasos. Tampoco hay que descartar nombres ligados al club en el pasado, como el de Marco Tulio.

RENOVACIONES: CORDERO TANTEADO, MANCUSO DESEADO Y KIKE ROYO ABIERTO A SEGUIR

En el apartado de renovaciones, en Cope te venimos contando desde hace ya unas semanas que una de las más factibles, por ambas partes, parece la de Carlos Cordero. Su perfil, de la tierra y polivalente, convence para Segunda Federación y gusta a David Tenorio que le dio galones a final de temporada. Tampoco se descarta la continuidad de Kike Royo, que según apuntan varias fuentes, vería con buenos ojos seguir.

Más allá de eso, el nombre marcado en rojo por todos en el club, como también te avanzamos en Cope, es el de Gianluca Mancuso. El Badajoz entiende que sería un jugador capital para la categoría y le ha ofrecido la continuidad. La noticia es que el argentino no lo descarta. Es feliz en Badajoz y se ha sentido querido por la ciudad. Aún así, tiene ofertas, como no podía ser de otra manera, de Primera Federación. Por tanto, la celeridad del club y el proyecto van a ser claves para inclinar o no la balanza.

