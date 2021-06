Más de 400.000 extremeños tienen la pauta completa de la vacuna

Extremadura ha superado la cifra de 400.000 personas con la pauta completa de la vacunada contra la covid-19, lo que supone el 42,1 % del total de la población vacunable.



Según los datos que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad, en Extremadura se han administrado 951.650 vacunas, el 96,9 % de las recibidas, y 594.459 personas tienen al menos una dosis inoculada, el 62,3 %.



De los 621.888 extremeños mayores de 40 años, 563.830 tienen al menos una dosis, el 90,7 %, y 343.790 cuenta con al pauta completa, el 55,3 %.



En todos estos porcentajes la región presenta mejores datos que la media española.

ESTUDIANTES CON MOVILIDAD

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, se ha mostrado partidario de priorizar en la vacunación a los temporeros agrarios, los estudiantes que se marchan a otros países, y a los menores de 12 años en adelante que tienen una discapacidad importante.



"Yo antes de empezar a vacunar a las poblaciones que tienen más riesgo de contagiarse pero infinitamente menos riesgo de desarrollar enfermedad grave creo que deberíamos éticamente priorizar estos grupos para los que es necesario, por un motivo o por otro, que estén vacunados cuanto antes", ha subrayado Vergeles.



El consejero ha agregado que si esto "nos permite seguir avanzando en edad, como estamos haciendo, lo haremos".



En el transcurso de una visita al Hospital de Plasencia (Cáceres), el titular de Sanidad ha destacado que en la actualidad existen tres colectivos "que son muy importantes que prioricemos dentro de la estrategia de vacunación y que lo permite la propia estrategia".



Así, ha citado a las personas que van a trabajar en las temporadas de la fruta, "que creo que necesitan ser atendidos de una forma prioritaria por la movilidad que tienen y por la situación de vulnerabilidad social en la que se puedan encontrar muchos de ellos".



El segundo grupo se refiere a los estudiantes en movilidad, no solo Erasmus, sino todos los que se van a ir pronto de España para desarrollar sus estudios en otros países y que les requieren estar vacunados.



"Tenemos que atenderlos cuanto antes y estamos programando ya su vacunación, por lo que hemos pedido los listados a la Universidad de Extremadura", ha detallado.



El tercer grupo que le "quita el sueño" al consejero es el grupo de chicos y chicas de 12 años en adelante que tienen una discapacidad importante y que, por protegerlos, no han estado en la educación presencial, no han ido a los centros de día y han restringido las salidas terapéuticas.



"Si de verdad queremos una sociedad inclusiva tenemos que priorizar de alguna forma a estos chicos para protegerlos, porque ellos sí tienen otras enfermedades que les pueden generar problemas y desarrollar una enfermedad grave".



Por otra parte, Vergeles ha adelantado que, en el transcurso del último pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la Agencia Española del Medicamento les informó de que se han iniciado estudios en la vacunación en la edad pediátrica, con varios tipos de vacuna, fundamentalmente de ARN mensajero.



En este sentido, ha indicado que en los estudios en niños menores de 12 años, "la autorización sería alrededor del mes de noviembre, que es cuando podrían estar esos estudios con los avales suficientes para poder vacunar".