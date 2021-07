Más de 1.500 solicitudes de ayudas a la hostelería y el comercio de Badajoz

El Plan de Ayudas al Comercio y la Hostelería de Badajoz (Aviba), impulsado por el Ayuntamiento para ayudar a los sectores económicos locales afectados por la tercera ola de coronavirus, ha recibido 1.536 solicitudes, cuyas primeras partidas comenzarán a abonarse en el plazo de una semana.



La concejala de Proyectos Estratégicos, Blanca Subirán, ha explicado este viernes que de las solicitudes recibidas un 35 por ciento proceden de la hostelería y el resto de otras áreas cuyos negocios también se vieron obligados a cerrar por las restricciones instauradas a principios de año.



El número de solicitudes recibidas que serán aceptadas permitirá que de los 1,5 millones de euros con los que partía el programa se vayan a conceder finalmente 1,3 millones de euros, según las previsiones.



Un total de 600 expedientes ya se han revisado por parte de la comisión de valoración y la Intervención y Fiscalización Municipales, de los cuales 200 recibirán las ayudas en el plazo de una semana y 400 también en breve.



Estos abonos permitirán que en muy poco tiempo se pongan en circulación 500.000 euros destinados a las primeras empresas beneficiarias, lo que Subirán ha valorado pues "la convocatoria se cerró a principios del pasado mayo".



Otras 400 solicitudes se están analizado en la actualidad, ha manifestado la concejal de Proyectos Estratégicos.



En cuanto a los expedientes denegados, la principal razón ha consistido en que la empresa no tenía el domicilio fiscal fijado en Badajoz, aunque son "un porcentaje muy pequeño", mientras que unas 60 solicitudes no han sido aceptadas pues estaban duplicadas.



El Plan de Ayudas al Comercio y la Hostelería de Badajoz (Aviba), financiado a través de los presupuestos municipales, está destinado a mitigar los efectos de la pandemia en la actividad económica local, y es el segundo programa de este tipo lanzado por el Consistorio de la capital pacense.



En este sentido, Blanca Subirán ha llamado a la prudencia "a todos los pacenses, a los chavales y a sus padres", para que "no haya que tener que lanzar un nuevo programa" como consecuencia de nuevas restricciones debido al aumento de los contagios de coronavirus.