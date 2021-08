Mañana, día 17, es el Día Internacional del Peatón

El día 17 de agosto se celebra el Día Mundial del Peatón, una cita marcada por la Organización Mundial de la Salud en 1897, cuando se registró la primera muerte de un viandante en un accidente de tráfico. La jornada trata de recordar las normas y derechos de los peatones en la vía.

Según las cifras de la OMS, en torno a 1,35 millones de personas fallecen cada año en accidentes de tráfico. En España el balance del año indica que 870 personas perdieron la vida en carretera. Un mínimo histórico -nos encontramos entre los cuatro países de la UE con mejores tasas de siniestralidad- motivado por la crisis del coronavirus y el parón de la movilidad. Sin embargo, la situación no deja de ser preocupante porque, para empezar,casi el 50% de los muertos en accidentes de tráfico en ciudad fueron peatones.

Todos los años se producen unos11.000 atropellos. Una realidad que tiene consecuencias. Tantas, que los accidentes en los que se ven involucrados coches y peatones acaban con un 59% de fallecidos y un 70% de heridos.

Lo peor es queel 85% de los atropellados sufren secuelas permanentes, y que las lesiones provocadas por choques son la causa de muerte más común entre los niños y jóvenes de entre 5 y 29 años.

El perfil del peatón y el lugar del atropello

No obstante, si hablamos de edad, hay que señalar que el grupo de población que más accidentes sufre (representan el 70% de los casos) es aquel que supera los 65 años. Unos peatones que, por regla general, actúan adecuadamente. De hecho, el 80% de atropellos en ciudad son en pasos de peatones, y8 de cada 10 siniestros con viandantes son responsabilidad del conductor.

En cuanto al lugar de los siniestros,las grandes ciudades registran un número mayor de atropellos, especialmente en semáforos, cruces, intersecciones y pasos no habilitados para la circulación de viandantes.

Cómo actúa el seguro en caso de atropello a un peatón

Determinar la responsabilidad del atropello resulta fundamental para saber cómo actúa el seguro en estos casos. Es decir, si el peatón ha actuado correctamente, serála responsabilidad civil del coche la que se haga cargo del siniestro. Pero también puede ocurrir que el viandante haya actuado de forma indebida.

También puede ocurrir que la culpa sea compartida. Sería el caso si el peatón cruza por una vía no especialmente habilitada y el coche circula con exceso de velocidad.



Directamente relacionado con esto no podemos dejar de hablar de la otra parte: de que los peatones no siempre son las víctimas de accidentey de la importancia que esto tiene. Ocasionar un siniestro como peatón puede conllevar sanciones y graves consecuencias. De hecho, precisamente en el caso de cruzar indebidamente y generar un accidente a un tercero, el viandante se expondrá a una multa y a una pena de prisión de entre seis meses y dos años. Razón de más para extremar las precauciones.