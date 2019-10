Un mal día lo tiene cualquiera

UCAM Murcia:Julio Iricibar, Hugo Álvarez, Romero, Johan, Galas, Camacho (Aketxe, min.53), De Vicente, Higón, Viti, Barbosa (Perales, min.79) y Mayoral (Manu Justo, min.60)

Badajoz:Kike Royo, Pablo Vázquez, Morgado, Candelas, Fobi, Sergi Maestre, Caballero, Àlex Corredera, Héber (Adilson, min.53), Santamaría y Carlitos (Chris Ramos, min.62)

Estadio:La Condomina

Goles:Manu Justo (1-0, min. 90)

Gregorio Esteban Sánchez Fernandez fue un humorista, cantaor de flamento y actor natural de El Rincón de la Victoria (Málaga) al que conocimos como Chiquito de la Calzada. Genial y entrañable a la vez, de entre todas sus frases, que él convirtió en míticas, recordamos aquella de "Una mala tarde la tiene cualquiera" en la que el malagueño con cierta ternura, admitía el error de alguien indeterminado pero quería también excusarlo puesto que "es alfo extendido".

Es lo que nos suscita CD Badajoz y su partido del domingo en Murcia. Una piedad que tiene que ver con los recuerdos de los grandes momentos, la confianza en la vuelta de los mejores jugadores y la cercanía de un partido de máxima rivalidad en el que directiva, cuerto téncio, plantilla y, sobre todo, jugadores deberán buscar la comunión entre grada y jugador en pos de un bien común.

Dos tiempos, 90 minutos en los que el CD Badajoz no se mostró ambicioso en ningún momento. Superado por la UCAM, que debía hacer algo si no quería hundirse en el piélago donde ya no hay asidero posible a los puestos nobles de la tabla.

Con esa necesidad extra, la UCAM puso más en la cesta que el equipo de Nafti, que no sabía planear un fútbol más elaborado y solo panteaba jugadas con balones largos y descordinados. La falta de una ordenación básica en defensa tampoco permitía lanzarse al ataque sin tapar los carriles por los que los murcianos permitían una y otra vez los aficionados.

No es que la UCAM aportara mucho más al partido, pero si que la seriedad en defensa, hay que destacar especial mente a Gallas, y la concentradión de sus saetes y arietes permitieron que , tras un partido sin demasiada historia ni ocasiones, Justo anotara en tiempo de descuento.

Aun y así el Badajoz es tercero con 17 puntos, tras Cartagena con 20 y Sanluqueño con 17. Con 15 tenemos al Marbella como cuarto.

Tras el partido, el técnico Mehdi Nafti aseguró que el Badoz tiene mucho recorrido a pesar de los puntos perdidos:

Y Antonio Caballero entendía que el resultaba era corto para lo las ambiciones del CDB antes del final.

La próxima semana, el derbi. Lo podrás escuchar a traves de nuestra sintonía en internet, cafe y modelanos