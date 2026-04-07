Luis Alberto de Cuenca pregona la 45ª Feria del Libro de Badajoz con autores como Juan del Val o Ángela Banzas

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, ha presentado los primeros detalles de la 45ª Feria del Libro de Badajoz, que se celebrará del 8 al 17 de mayo en el emblemático Paseo de San Francisco. El filólogo, poeta e intelectual Luis Alberto de Cuenca será el encargado de ofrecer el pregón inaugural, en una edición que contará con la presencia de figuras de primer nivel como los ganadores del Premio Planeta, Juan del Val y Ángela Banzas.

Un pregonero vinculado a Badajoz

Aunque no es originario de Badajoz, Luis Alberto de Cuenca mantiene una "gran" vinculación familiar con Extremadura y, "sobre todo", con la ciudad. Según ha explicado Casablanca, el escritor forma parte del jurado de los premios culturales "Ciudad de Badajoz" desde 2005. Doctor en Filología Clásica, es profesor de Investigación en el CSIC, preside el Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España y es miembro del Real Patronato del Museo del Prado. Además de su participación en la inauguración el 8 de mayo, al día siguiente presentará su poemario Verano eterno, galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Que nos sintamos orgullosos de esta gran feria que se ha ido haciendo al cabo de estas 45 ediciones que lleva ya"

Primeros autores confirmados

La feria contará con la presencia de los recientes ganadores del Premio Planeta 2025. El ganador, Juan del Val, presentará su obra Vera, una historia de amor, mientras que la finalista, Ángela Banzas, hará lo propio con Cuando el viento hable. El concejal ha destacado que autores de esta relevancia "apuesten por Badajoz" para presentar sus libros, lo que demuestra, en sus palabras, "la importancia que tiene esta cita para el sector a nivel nacional".

La programación busca atraer a todo tipo de lectores. Para el público infantil, Raquel Díaz Reguera presentará la última entrega de su exitosa saga Julia y Los Mortimort. Por su parte, la autora Violeta Reed se dirigirá al público juvenil con su novela Si es perfecto no es amor, mientras que los aficionados a la novela negra podrán disfrutar de Santiago Díaz y la presentación de El amo (Jotadé 2).

La importancia que tiene esta cita para el sector a nivel nacional"

Un cartel conceptual y colorista

Europa Press María Lairado, jefa de servicio de Cultura, y el concejal José Antonio Casablanca

El cartel de esta 45ª edición ha sido diseñado por el artista pacense Luis Fano. Se trata de una propuesta "muy vistosa y muy colorista", en palabras del concejal, que representa el vínculo que surge entre el libro y los lectores. La obra utiliza formas orgánicas y colores llamativos para simbolizar la lectura como motor del desarrollo personal y del pensamiento crítico, con elementos reconocibles de la ciudad como Puerta Palma o la torre de Espantaperros.

José Antonio Casablanca ha concluido afirmando que en los próximos días se desvelará el resto de autores y la programación detallada. El concejal ha expresado su deseo de que la feria sea "un nuevo éxito de la cultura y de la literatura de toda Extremadura" y ha puesto en valor el trabajo de todas las personas que la han hecho posible a lo largo de su historia. "Que nos sintamos orgullosos de esta gran feria que se ha ido haciendo al cabo de estas 45 ediciones que lleva ya", ha finalizado.