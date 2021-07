Los test de antígenos se venderán en las farmacias sin receta en breve

La venta en las farmacias españolas de los test de antígenos sin necesidad de receta será una realidad en "poquísimo tiempo", según el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Vegenas.



La medida tiene ya el visto favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y del Consejo de Estado, y ahora debe pasar por la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios de Estado antes de ser aprobada por el Consejo de Ministros, ha precisado.



Venegas ha hecho estas declaraciones, a pregunta de los periodistas, tras la firma de un convenio de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Cáceres y Badajoz (COEXFAR) con Telefónica.



Ha asegurado que, llegado el momento en que no haga falta receta, en "poquísimo tiempo", según las informaciones que les transmite su consejo general, el abastecimiento estará "garantizado" por parte de las farmacias extremeñas.



Venegas ha resaltado que estos test tienen un eficacia del 99,7 %, pero para oficializar la enfermedad, en caso de positivo, hay que confirmarlo con una PCR.



A su juicio, estos test de antígenos de las farmacias, que desde hace seis meses se venden con receta, son "muy seguros" y "muy fiables", frente a la "falta de control" que hay en internet.



Cuando tengan ya la consideración legal de "producto sanitario", se dispensarán sin receta al igual que ocurre con los test de embarazo, ha apuntado.



En este momento de la pandemia, con gran parte de la población vacunada, "no es menos importante" demostrar quién no tienen la enfermedad, lo que "facilitaría la vida y la economía" para cuestiones como viajar o acudir a espectáculos, según Venegas.