Los taxistas extremeños garantizan el servicio a la víctimas de violencia machista

a Consejería de Igualdad y la Asociación Regional de Trabajadores Autónomos del Taxi de Extremadura (ARTA TAXI) han firmado este jueves un convenio para "garantizar y mejorar" el servicio de este transporte que se presta a las víctimas de violencia machista y sus hijos "de manera ininterrumpida e inmediata".



Así lo ha asegurado la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, que ha explicado que con este convenio se dará un mejor servicio y con menos coste que el que se prestaba a través de un contrato de externalización, que en muchas ocasiones no respondía a lo que se demandaba "o la respuesta no era lo suficientemente diligente".



Según Rosiña, a partir de ahora será prestado por los más de 300 socios que ARTA Taxi tiene repartidos por la práctica totalidad de Extremadura, con lo que servicio será las 24 horas de los 365 días del año, aunque, ha precisado, está abierto a cualquier asociación de este colectivo que se dirija a la Consejería, como ha hecho ARTA Taxi.



El convenio, dotado con 24.000 euros hasta 2023, frente a los 40.000 que suponía el contrato hasta ahora vigente, da cobertura a los traslados que estas víctimas, ya integradas en la red de asistencia de la Junta de Extremadura, tengan que hacer para resolver asuntos judiciales, médicos o de otra índole.



Además, establece como requisito "imprescindible" que los profesionales que presten este servicios deberán haber realizado un curso de formación en materia de lucha contra la violencia machista, y ha aprovechado para destacar el compromiso e implicación de los taxistas "más allá del convenio" y cuya labor "está silenciada".



En este mismo sentido se ha expresado el presidente de ARTA Taxi, Cecilio Rodríguez, que ha destacado que el convenio permite "poner en valor" los recursos de la asociación, presente en todos los municipios extremeños "porque donde no estamos es porque no hay taxis".



Cecilio Rodríguez, que espera que este acuerdo "se utilice lo menos posible, porque será lo mejor para todos", también ha destacado la presencia que la asociación tiene en el ámbito rural, una cuestión que también ha alabado Gil Rosiña.