Los perros ya pueden visitar a personas mayores en residencias de mayores de Badajoz

“Un ladrido por una sonrisa” es la iniciativa que desde mañana viernes 13 de diciembre se pondrá en marcha en Badajoz gracias al Colegio Oficial de Veterinarios de la capital pacense. De todos es sabido que los perros aportan contrastados beneficios para la salud y el estado anímico de las personas y su presencia en residencias de mayores contribuirá a alegrar la vida de los residentes con los que podrán jugar, acariciarlos y pasear con ellos.

El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, José Marín Sánchez Murillo ha explicado en COPE que en un principio el proyecto "Un ladrido por una Sonrisa" estaba pensado para que sólo veterinarios con perros pudieran participar en el proyecto, pero tras comprobar que mucha gente quiere colaborar de forma particular con sus perros, cumpliendo eso sí, con determinadas características, como que sean perros dóciles, estén desparasitados interna y externamente y tengan todas sus vacunas en regla, han decidido que también puedan hacerlo personas particulares con sus perros. El Colegio de Veterinarios les hará un seguro de responsabilidad civil.

Este proyecto fue ofrecido a la Junta de Extremadura por parte del Colegio para rubricar un convenio para poder llevarlo a cabo no sólo en residencias de mayores, sino también en hospitales, pero la Junta aún no se ha pronunciado. Por tal motivo, han decidido no esperar más y ponerlo en marcha pero en residencias privadas. Mañana viernes 13 de diciembre comenzarán en la residencia “DomusVi” de la capital pacense y pretenden extenderse a toda la provincia en función de las peticiones que tengan.