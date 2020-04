Los hosteleros de Badajoz piden ayudas para "sobrevivir" al coronavirus

La Plataforma de Hosteleros de Badajoz, que aúna a profesionales autónomos de las más diversas facetas del sector de toda la capital pacense, ha mantenido la primera de las reuniones programadas en su actividad con el concejal de Turismo del Ayuntamiento, Jaime Mejías. En ella, realizada mediante métodos telemáticos, estos autónomos y pequeños empresarios han trasmitido la inquietud que sienten en torno a la "vuelta a la normalidad" tras el confinamiento.

"No sabemos cuando será esa vuelta a los negocios y no sabemos como será. Suponemos que habrá que potenciar las terrazas puesto que la gente evitará las aglomeraciones en el interior y preferirá la calle", ha señalado a COPE Laura García, portavoz de la Plataforma.

Nos gastamos mucho dinero para acondicionar los locales y luego al año no valía nada para nada

En principio las medidas propuestas a la adminitración local "han sido recibidas de manera positiva puesto que son cosas lógicas y razonables, esa potenciación de las tarrazas, por qué tenemos que pagar luz, agua si yo tengo mi negocio cerrado, si yo no genero ningún beneficio, impuestos, alquileres...".

Para Laura García "es importante que no se quede todo en agua de borrajas porque el Concejal ha estado muy receptivo, pero necesitamos que todos los políticos trabajen. Necesitamos apoyo y necesitamos ayudas, porque aparte de nuestro negocio tenemos que comer, tenemos que vivir".

Los hosteleros tambien piden que "las medidas de seguridad cuando se vuelva a la normalidad sean acordes y estén también consensuadas. No queremos que nos pase como con la ley antitabaco: nos gastamos mucho dinero para acondicionar los locales y luego al año no valía nada para nada. Si hay que colocar mamparas, puntos telemáticos de cobro y otras limitaciones que se hagan con cautela y que recibamos ayudas. no 10 euros ni avales para pedir créditos. Ayudas reales que nos ayuden".