Los eucaliptos de la discordia ya son historia

Las maquinas se han encargado de derrumbar lo seis eucaliptos que permanecián en la pacense Plaza de Santa Marta. Unos árboles que han sido circundados infinidad de veces en las distintas remodelaciones de esta plaza del barrio de Santa Marina pero que no han sobrevivido al nuevo proyecto que el ayuntamiento ha planteado para la zona. Una remodelación que incluirá 40 árboles de especies más "urbanas" que no causen los problemas que causa esta especie: suciedad, falta de higiene, atracción de insectos, reptiles y pequeños mamíferos, caida de ramas y corteza...

En declaraciones a los medios preguntado por este asunto, el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Marina, Francisco Crespo, ha valorado "positivamente" que se efectúe dicha tala tras 20 años "luchando" y "reivindicando que la plaza sea una plaza digna", por lo que ha acogido con "satisfacción" este momento "porque es la defensa de los vecinos".

"Defendemos a los vecinos, defendemos a la barriada, ¿cómo voy a sentirme después de 20 años de lucha?", ha dicho Crespo, para quien la asociación a la que representa "no" tiene "nada que ver con ningún grupo árbol sí, árbol no", al tiempo que ha apostillado que, si no "se quitan" los eucaliptos, "no tendría razón de ser" el proyecto de remodelación de la plaza, por el que "se van a eliminar seis árboles y se van a plantar 40", en concreto, moreras blancas que, en su opinión, dan sombra y no ensucian.

"Siempre hemos tenido fe en que eso se quitaría, además siempre nos han dicho todos los grupos que se hará lo que los vecinos quieran y la inmensa mayoría de los vecinos están opinando que se deberían recortar", ha argumentado, a la vez que ha recordado que en 20 años han conocido ocho proyectos distintos de remodelación de dicho espacio.