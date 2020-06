No llevar la mascarilla puesta puede costarte 100 euros

El uso de las mascarillas se hace obligatorio también después del estado de alarma y lo será hasta que, al menos, no haya una vacuna o un tratamiento. Son obligatorias en la vía pública si no se puede garantizar una distancia de 1,5 metros, en espacios al aire libre y también en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público. También en los transportes. Los agentes podrán multar a aquellas personas que no las lleven puestas. Ya no vale llevarlas en el bolso, en el codo, en la mano o bajo la barbilla. Los agentes pueden comenzar a multar por ello y las sanciones pueden alcanzar los 100 euros si se incumple esta obligación. Se trata de una de las medidas que recoge el Real Decreto de la “nueva normalidad” que ha aprobado hoy martes el Consejo de Ministros.

Serán las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos los que se encargan de la vigilancia, inspección y control para el cumplimiento de las normas. Sobre el tipo de mascarilla más recomendado no hay indicaciones concretas, aunque con las quirúrgicas es suficiente.