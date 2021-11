Llega 'FarmaHelp', la plataforma que permite localizar medicamentos en casos especiales

Las farmacias de la provincia de Badajoz contarán a partir de esta semana de forma voluntaria con la posibilidad de disponer de la plataforma 'FarmaHelp', que permite localizar medicamentos en casos de incidencias en el suministro, urgencias o desabastecimiento.

Desarrollada por la Organización Farmacéutica Colegial y de uso interno, 'FarmaHelp' facilita la comunicación instantánea entre las farmacias y permite al farmacéutico realizar solicitudes de medicamentos en falta a las farmacias más cercanas y ofrecer así una solución al paciente.

El presidente y la secretaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Badajoz, Cecilio Venegas y Concepción García, respectivamente, han presentado este lunes en rueda de prensa esta plataforma no invasiva que no accede al stock de la farmacia, y han confiado en que las farmacias pacenses se incorporen, al tiempo que han indicado que también contarán con las de la provincia cacereña.

En concreto, Cecilio Venegas ha destacado que se trata de un programa virtual "verdaderamente innovador" que están poniendo en marcha desde el Colegio de Farmacéuticos pacense par dar apoyo, cobertura y la posibilidad de que la oficina de farmacia preste un "mayor y mejor" servicio a la ciudadanía, a la vez que ha sostenido que ayudará a que las mismas continúen en los primeros puestos en los ranking de consideración en actividades de España en cuanto a la apreciación de la ciudadanía y el "buen servicio" que procuran dar.

De igual modo, ha detallado que llevan unos meses con este programa, pero que ha habido "algún problema técnico en torno a él" y "de hecho" se ha demorado unos meses respecto a cuando estaba concebida su puesta en marcha por "dificultades técnicas" relativas a incompatibilidades con sistemas informáticos que ya están resueltas, por lo que las 380 farmacias pacenses podrán disponer del mismo e instalarlo en todos sus equipos.

Pese a que se trata de un programa interno y el usuario o paciente no lo va a usar, Venegas ha señalado que quieren dar a conocer su utilización para que se entienda "cómo la farmacia se reinventa continuamente" y actualmente que se está "saliendo" de la pandemia de la Covid-19 están en "la siguiente etapa", que pasa por "ir normalizando la vida" y que los ciudadanos puedan tener los medicamentos que se prescriben o recetan.

Así, ha continuado, si hay "disturbios", algún problema, falta o desabastecimiento o si no pueden atender "puntualísimamente en ese día y hora en el que se presenta el paciente con la receta" las farmacias pueden auxiliarse del resto a través de este programa "de trabajo en red", de manera que si una no lo tiene otra sí puede contar con el mismo y se puede enviar al paciente a esta segunda "para que no peregrine por otras farmacias".

"¿Esto quiere decir que tenemos que volcar todos los stock en una base de datos? No, cada farmacia sigue teniendo su stock, la farmacia es independiente cada una", ha aseverado, mientras que Concepción García ha subrayado que la plataforma ya está a disposición de los farmacéuticos de Badajoz y Cáceres y que no es obligatorio sino opcional, y cada una puede optar a dar de alta o no este programa, que permite configurar la distancia para mandar comunicaciones en relación a si se tiene o no un medicamento.

EL DESABASTECIMIENTO "NO ES PREOCUPANTE"

Para Cecilio Venegas, 'FarmaHelp' "se hace previendo la posibilidad de que los desabastecimientos, las faltas, puedan incrementarse", lo cual, como ha matizado, "no quiere decir que a día de hoy estemos en una mala situación de faltas" y que "tiempo atrás" sí han conocido una "mayor" situación en este sentido.

En este sentido, ha puntualizado que a día de hoy "es un tema que está bastante controlado" y que la pandemia les ha ayudado al respecto, dado que la industria farmacéutica "haciendo bien los deberes" está abasteciendo las farmacias "debidamente" pese a no tener "obligación legal de abastecer todas sus líneas, todo lo que se le demande".

De este modo, el presidente de los farmacéuticos pacenses ha hecho hincapié en que "al día de hoy el tema de los desabastecimientos no es algo que sea preocupante" y en que sí es algo que vienen "resolviendo mucho internamente desde la farmacia, acudiendo a la capacidad legal de sustitución por parte del farmacéutico", o a que el paciente sea "comprensivo" y pueda entender "alguna vez que no se encuentra un medicamento porque no está abastecido", de manera que vuelva a su médico y le recete otro del mismo grupo terapéutico o revise la prescripción.

Asimismo, están en contacto desde "hace tiempo" con el Colegio de Médicos para informarle de los desabastecimientos "que viene habiendo" y que pueda saber también a través de la comunicación de Portalfarma "las líneas que no hay en el mercado", además de contar los farmacéuticos con un "magnífico" sistema de distribución farmacéutica y hasta seis u ocho repartos al día por farmacia.

Preguntado por si podría afectar en el desabastecimiento de medicamentos la huelga de transportistas anunciada para antes de Navidad, Venegas ha considerado que eso es lo que les ha decidido a ponerlo en marcha de una forma "preventiva" dado que las noticias que les llegan "no son muy halagüeñas de aquí para adelante", y que actualmente el desabastecimiento no es un tema "complicado".

"Lo fue antes de la pandemia, la pandemia nos ha mejorado para el abastecimiento de medicamentos, lo que queremos con un programa como este es precisamente prever otro tipo de escenario, tener una herramienta más", ha concluido, para que si no lo tiene directamente una farmacia pueda "auxiliarse en red de otras farmacias vecinas".