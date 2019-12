“Lisboa Capital do Natal” regala entradas a las personas que quedaron insatisfechas el día de la inauguración.

Lisboa Capital do Natal lanza una invitación a todas las personas que el pasado sábado fueron al parque navideño luso y quedaron insatisfechas ó decepcionadas. No tendrán que volver a pagar. Rui Madurera, pertenece al equipo de organización y achaca la mala imagen que el público se llevó de las instalaciones navideñas al hecho de que las condiciones climatológicas del pasado sábado fueron desfavorables, había llovido mucho y se habían producido charcos alrededor.

Además culpan a agencias de viaje españolas y a blogs de haber emitido publicidad que no se correspondía con la realidad, ya que se anunciaban pistas de esquí, hielo y nieve y no fue lo que se han encontrado los visitantes. Según los promotores del Parque, una montaña de snow tubing ha sido descrita en dicha publicidad ajena a la empresa como una montaña de esquí, cuando en realidad la nieve y el hielo se encuentra en una tienda hinchable de 1.300 metros cuadrados con contenidos construidos por empresas finlandesas y rusas, por lo que la empresa lusa considera que ha habido una mala interpretación de las fotos que no corresponde con la realidad.

Los renos finalmente han sido retirados tras las quejas de los visitantes que denunciaron que los animales no estaban en condiciones óptimas. Desde la organización sin embargo han defendido el buen cuidado en todo momento de los animales y del amplio espacio del que disfrutaban, con vigilancia veterinaria y cuidador, pero tras las quejas recibidas, han decidido retirarlos para no herir sensibilidades.

Hay que recordar que hasta 1.500 reclamaciones, consultas y peticiones de información han recibido el Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex) y las asociaciones de consumidores de Extremadura por la presunta publicidad engañosa de la ‘Capital do Natal de Lisboa’, según informaron ayer fuentes de la Consejería de Sanidad de la Junta.