Libertad bajo fianza para el jardinero acusado de matar a un compañero en Badajoz

Los juzgados de Badajoz han decretado libertad bajo fianza para el jardinero detenido por el fallecimiento de su compañero de trabajo en la barriada pacense de Las Vaguadas durante el transcurso de una pelea el pasado 29 de agosto, según ha explicado a EFE su defensa.



El abogado del acusado, Enrique González de Vallejo, ha afirmado que el juez ha establecido una fianza de 10.000 euros, de forma que el hombre quedará en libertad en las próximas horas, a la espera de juicio.



El letrado considera que la fianza es “muy elevada”, aunque ha destacado que se haya tenido en cuenta que, como explica el informe forense, los golpes con un palo que sufrió la víctima no justificaban su muerte, causada por un infarto, así como que no existe riesgo de fuga por parte del detenido.



Por tanto, el abogado no recurrirá la cantidad decretada como fianza, ya que “el perjuicio que causaría su continuidad en prisión es mayor que el hecho de tener que abonar ese montante económico”.



“La fianza es muy elevada, -ha insistido- pues entre otros no va a eludir la acción de la justicia, ya que es funcionario y con trabajo fijo en Badajoz, y además carece de antecedentes penales”.



González de Vallejo considera además “fundamental” en este caso el informe forense que revela que las lesiones “no fueron las causantes de la muerte del hombre”.



Recordar que los hechos se produjeron en la urbanización pacense de Las Vaguadas en la tarde del pasado 9 de agosto, tras una discusión entre cuatro hombres compañeros de trabajo, jardineros, después de haber pasado las horas previas en un bar.



En la reyerta, el detenido golpeó con un palo a la víctima, que falleció pese a los trabajos de los efectivos sanitarios para intentar salvar su vida.