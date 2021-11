Leire Iglesias: “la autovía Cáceres-Badajoz en disposición para ser licitada”

La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, ha destacado "el avance real" en la ejecución de inversiones del Estado en materia de infraestructuras viarias en la región, que ha hecho que obras como la autovía Cáceres-Badajoz estén en disposición de ser licitadas.



Iglesia ha respondido así al diputado del PP Víctor del Moral, quien en turno de preguntas al Gobierno en el pleno de la Asamblea de este jueves, había asegurado que de la reciente reunión entre la Junta de Extremadura y la ministra de Transportes, no se había conseguido "nada de nada".



Según del Moral, de ese encuentro la Junta no sacó "ni una nota de prensa" y en la foto de la misma "usted tiene cara de póquer", de lo que se deduce que "no salió muy contenta" y ha aventurado que de cara a 2022 en materia de autovías, como la A-81, A-43 o A-83, "tampoco se va a hacer nada de nada, seguir mareando la perdiz" porque el dinero "se necesita para Cataluña".



Sin embargo, la consejera ha señalado que la voluntad de los gobiernos de España y Extremadura es cumplir con las inversiones previstas y avanzar "y que allí donde había promesas haya proyectos" y "donde haya proyectos haya inversión y donde hayain versión que lleguen las máquinas".



Así, ha detallado que tras muchos años hablando de la variante de Zafra, el martes se autorizó la urgente ocupación de terrenos en el consejo de ministros y tras años esperando el arreglo de la N-110, ya solo falta licitar el nuevo puente en Cabezuela del Valle.



Además, ha remarcado que tras años sin avances en el proyecto de autovía entre Cáceres y Badajoz "hoy está dispuesta para el inicio de su licitación por el Estado" y que "tras un quinquenio hablando de la Y de la Siberia, comenzaran las obras próximamente".