Las monjas del Convento de Santa Ana de Badajoz elaboran mascarillas para luchar contra el coronavirus

Si de esta pandemia se puede sacar algo positivo, es la solidaridad. En ocasiones como esta, el manido lema 'la unión hace la fuerza' cobra sentido cuando colectivos aúnan sus capacidades para desarrollar iniciativas destinadas a superar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Es el caso de las Hermanas Clarisas del Convento de Santa Ana de Badajoz. Una comunidad numerosa, compuesta por 27 hermanas de diferentes nacionalidades, que no ha dudado en ponerse a fabricar mascarillas para el personal sanitario de la región.

HERMANAS CLARISAS DE BADAJOZ

La fraternidad de Clarisas – Franciscanas, habita este Real Monasterio de Santa Ana desde 1518, fecha en la que fue fundado por la Madre Leonor Lasso de la Vega y Figueroa. Pertenecen a la gran familia franciscana, una fraternidad que prolonga el carisma regalado por el Señor a San Francisco y Santa Clara de Asís en el siglo XIII.

Asumen la condición de pobreza que supone el vivir sólo de un trabajo manual, serio y disciplinado y también como signo de minoridad social. Para las hermanas que forman parte de la congregación, la lavandería, el obrador y esporádicamente la encuadernación, son únicamente un medio de subsistencia que nunca debe eclipsar la opción exclusiva de poner sus fuerzas únicamente en Dios.

De esta manera, el trabajo debe dar prioridad a la oración, a la que debe subordinarse todo lo temporal. No producen más que lo necesario para no acumular, trabajan para vivir pero no viven para trabajar. Sin embargo, no cubren exclusivamente sus necesidades, sino que, también asumen de diversas formas las de los más necesitados.