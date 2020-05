Las ITV de Extremadura se preparan para su reapertura

La fase 1 de la desescalada contempla la reapertura de las ITV, aunque bajo condiciones de higiene y seguridad. Por ello, ya se están acondicionando las estaciones para prestar el servicio con todas las garantías. No obstante, aunque abran las estaciones, los plazos siguen suspendidos por lo que la moratoria para las caducidades continuará vigente hasta que finalice el estado de alarma.

Las ITV de la Comunidad Autónoma reprogramarán las más de 20.000 citas asignadas antes del cierre de las estaciones como consecuencia del Covid-19

Los servicios concesionados a la empresa Itevebasa abrirán este miércoles 13 de mayo. Se trata de las estaciones de Cáceres (Capellanías), Badajoz (Convesa), Don Benito, Azuaga, Castuera, Almendralejo, Herrera del Duque, Jerez de los Caballeros, Olivenza, Jaraíz de la Vera, Logrosán, Valencia de Alcántara y Villafranca de los Barros.

Las estaciones gestionadas directamente por la Junta de Extremadura procederán a su reapertura una vez que esta semana se ultime el equipamiento de cada centro. Son 10 las ITV: Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Villanueva de la Serena, Zafra, Coria, Moraleja, Navalmoral de la Mata y Trujillo.

Además, se ha elaborado un nuevo calendario de las ITV móviles para optimizar los recursos de la Junta y paliar así este tiempo sin prestación del servicio. De esta forma, en junio las ITV móviles estarán en las localidades de Hervás, Caminomorisco y Monesterio. En cuanto a las ITV agrícolas se está trabajando para que mantengan el calendario planificado.



MEDIDAS DE SEGURIDAD



Los centros de la región seguirán las pautas del nuevo manual de procedimiento en las estaciones ITV especial Covid-19, publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Este manual contempla que, con el fin de limitar posibles contagios, el personal inspector no tendrá que acceder al habitáculo interior del vehículo y será el conductor quien revise los puntos siguiendo las instrucciones de los operarios de ITV.

Además de la desinfección de los centros, se van a instalar vinilos para asegurar las distancias entre las personas tanto en oficinas como en las líneas de inspección. Por otro lado, se está procediendo a la colocación de mamparas de protección en todos los puestos de atención al cliente y los trabajadores dispondrán además de guantes, mascarillas e hidrogeles desinfectantes.

Los usuarios, que deberán llevar su mascarilla, enseñarán la documentación por la ventanilla a los inspectores. También se controlará el aforo en las oficinas con la asignación de citas cada cuarto de hora para evitar aglomeraciones.

Se contempla también la exención temporal de la lectura de OBD para la prueba de emisión de gases (salvo en camiones Euro VI diésel o ante la imposibilidad de medida física), que desde septiembre de 2018 es obligatoria en todos los vehículos ligeros Euro 5 y Euro 6 y en los pesados Euro VI, a través del sistema de diagnóstico a bordo.

Según aclara el Ministerio, “esta revisión se establece con carácter temporal, para la adaptación de los procedimientos de inspección a las recomendaciones para limitar los contagios de COVID-19, sin perjuicio del resto de medidas de protección de riesgos laborales que deban adoptar las empresas que prestan servicios de inspección técnica de vehículos”.



REPROGRAMACIÓN DE CITAS



Extremadura ha reprogramado más de 20.000 citas que estaban fijadas antes de decretarse el estado de alarma en las estaciones gestionadas por la Junta que mantendrán el ritmo de revisión de vehículos previos al cierre por la crisis del Covid-19.

Los usuarios que tuvieran una cita asignada durante este período de cierre podrán consultar la cita previa a lo largo de esta semana a través de la web http://itvcitaprevia.juntaex.es/ o a través del teléfono 927 09 04 82. No obstante, recibirán un SMS con un enlace en el que podrán consultar la fecha de su nueva cita. En caso de no estar de acuerdo con la misma, tendrán la posibilidad de llamar por teléfono para cambiarla. No se podrá acudir a ninguna estación de ITV de la región sin cita previa.