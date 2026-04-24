José Luis Quintana, sobre la escalada de violencia en Badajoz: "Los criterios para pedir refuerzos no tienen que ser políticos, tienen que ser técnicos"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado la detención de dos personas en relación con el último tiroteo ocurrido en Badajoz. Quintana ha señalado que la investigación continúa abierta para "esclarecer todos los hechos y detener a todos los que estuvieran implicados". Los dos arrestados son de nacionalidad colombiana y, aunque no se han recuperado armas, sí se ha encontrado mucha munición y cargadores sobre los que se están realizando informes científicos.

La respuesta a la petición de refuerzos

Ante la petición del alcalde de la ciudad de solicitar refuerzos y un dispositivo especial al Ministerio del Interior, Quintana ha defendido que las decisiones deben basarse en valoraciones profesionales. "Yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar trabajar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil", ha afirmado, insistiendo en que "los criterios no tienen que ser políticos, tienen que ser técnicos".

Los criterios no tienen que ser políticos, tienen que ser técnicos" José Luis Quintana Delegado del Gobierno en Extremadura

El delegado ha explicado que ya ha hablado con el general de la Guardia Civil y la jefa superior de Policía "para que se incremente la coordinación y se incrementen los esfuerzos". Ha compartido la "preocupación que tienen los ciudadanos" por unos "episodios graves que generan alarma", pero ha pedido confianza en el trabajo planificado y basado en la inteligencia policial de los cuerpos de seguridad.

Críticas sindicales y hermetismo en la investigación

Frente a las críticas de los sindicatos sobre el "silencio institucional", Quintana ha defendido la comunicación que se está ofreciendo y ha reiterado su total confianza en los profesionales. "Ellos son los que saben cómo lo tienen que hacer", ha aseverado. Además, ha apuntado que "a veces estos son grupos que cometen delitos solo entre ellos", aunque ha subrayado la importancia de "atacar a aquellas personas que pudieran estar en estos hechos".

Quintana ha sido tajante al afirmar que "no descarto en este momento nuevas detenciones" y ha pedido prudencia a la hora de informar sobre las pesquisas. Ha advertido que dar detalles puede estropear la investigación, recordando que cuando se realizaron controles de armamento recientemente, "en cuanto se publica, resulta que los implicados lo saben antes que nadie".

No descarto en este momento nuevas detenciones" José Luis Quintana Delegado del Gobierno en Extremadura

Finalmente, el delegado del Gobierno ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, solicitando una "petición de confianza a la Policía Nacional y a Guardia Civil". Según Quintana, "si no confiamos en la Policía Nacional y la Guardia Civil, ya no vale para nada todo lo demás que vayamos a hacer", destacando que son "verdaderos profesionales" que trabajan de manera "planificada absolutamente".