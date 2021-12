Joaquín Amills, portavoz de la familia de Pablo Sierra, admite ahora que si había sangre en el móvil

Horas después de que varios medios de comunicación publicasen que el móvil de Pablo Sierra apareció con rastros de sangre, el portavoz de la familia ha reconocido esa novedad en la investigación. Joaquín Amills negó hasta primera hora de la mañana tener información alguna a ese respecto, pero finalmente le ha dado veracidad.

En una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, Amills ha asegurado que "efectivamente había sangre en el móvil". Sin embargo, matiza que "no estaba manchado de sangre como si hubiese habido una pelea". De hecho, Amills considera que ese hallazgo de sangre "no implica que sea reciente ni que sea de Pablo; de momento, no se sabe".

¿Quién es Joaquín Amills?

Joaquín Amills (63 años) es de Badalona (Barcelona) pero se trasladó a Carboneras (Almería) en 1985 por razones de trabajo. Se dedicaba a la reparación de material de canteras y tenía un negocio de náutica, que perdió con 23 años, cuenta en una entrevista con El Español.

Joaquín Fernández García (Junior) era el menor y el único varón de los cuatro hijos que tiene Joaquín Amills. No era su hijo biológico pero le crió desde los 2 años.

Su rastro se perdió el 11 de septiembre de 2008, cuando con 23 años y salió a navegar con un amigo en la costa almeriense. La persona que iba con él, Juan David, declaró que iban a por un alijo de hachís y que saltaron al mar al quedarse sin combustible. El amigo fue rescatado sin síntomas de haber estado en el agua por horas. Llegó a dar tres versiones distintas sobre el barco en el que iban y el motivo del presunto salto al agua, hasta que finalmente apareció a la deriva una embarcación de fibra, grande, muy lejos del lugar, y el propio Juan David confirmó que era esa.

Desde entonces, Joaquín Amills mantiene que asesinaron a su hijo, pero el caso se archivó por falta de pruebas o respuestas a los interrogantes.

Amills es el presidente de la asociación SOS Desaparecido que se encarga de mediar e investigar este tipo de casos.