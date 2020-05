Jesus Manuel, el pastor influencer, vuelve a liarla: "¿Donde estáis los animalistas?"

Jesús Manuel Martín, pastor de cabras en Extremadura, hace más de un año empezó a subir vídeos a Internet criticando a la Administración central, a la Junta, a los "siñoritingos de ciudad" como suele decir y a todo aquel que no cuadre con su forma de ver la vida, bastante logica y consecuente por lo apegada a la tierra.

Jesús Manuel ha publicado ahora un nuevo vídeo en Facebook que ha causado un inusitado revuelo en las redes socialesy que lleva más medio millón de reproducciones. El vídeo se ha compartido más de 6.000 veces y en él, no deja títere con cabeza. Puedes ver un resumen sobre estas líneas o acceder a la publicación completa más abajo.

“Estarán contentos los animalistas este año, ya que se están mandando miles de toros al matadero. Este año no hay quien los toree", señala Jesús Manuel en el vídeo con la impresionante Sierra de Gata de fondo. " Pues total no cuesta nada criar toros bravos: Prieto de la Cal, cientos de años en la misma línea, o Miura, generaciones tras generaciones cuidando el encaste… que se tienen que ir al matadero, porque si no se le torea, el toro de lidia no vale para nada”, señala sabiamente el cabrero.

“¿No os dais cuenta que si el toro bravo no se usara para lo que es ya no estaría en este mundo? El ser humano es así: lo que no usa, desaparece. Y vosotros desapareceréis porque no servís para nada”, amenaza Jesús que también tiene su recuerdo para los héroes de la pandemia: "A vosotros, ecologistas os dan el otro día medio millón de euros para que investiguéis el conejo y los médicos sin Epi y sin los test", sentencia el pastor.