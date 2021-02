Irene, extremeña con Covid persistente: “Hay días que me tienen que levantar de la cama”

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente el coronavirus como pandemia. Tres días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la activación del Estado de Alarma. Una medida inédita en nuestro país que limitaba las relaciones sociales, la movilidad y la actividad comercial. Un virus que, casi 12 meses después, y siempre según el Ejecutivo, se ha cobrado la vida de 68.079 españoles – 1.686 en Extremadura-.

Desde entonces, hay miles de personas que, después de pasar la infección, continúan con síntomas propios de la enfermedad: tos, cansancio, dolor de cabeza... Es el caso de Irene Corrales, una extremeña de 27 años que se contagió de Covid el 3 de marzo. “Tuve todos los síntomas, necesité oxígeno y se me reactivó en abril”, cuenta a COPE Badajoz.

“Estoy a base de medicamentos, me tomo 12 pastillas al día”, nos explica. “Yo no puedo trabajar. He tenido que pedir ayuda psicológica porque soy una chica que se estaba preparando para la Policía Nacional y mi vida ha girado 180 grados”.

“Hay días que me tienen que levantar de la cama porque no tengo fuerzas. Para hacer las cosas básicas de una casa, por ejemplo, hacer la comida, tengo que hacerla sentada en una silla. Porque hay días que no puedo ni mantenerme en pie”, asegura esta extremeña de 27 años.

“AFECTARÁ AL 20% DE LOS EXTREMEÑOS”

Irene Corrales, junto a otras dos afectadas, se han unido para crear un colectivo -al que ya se han unido 14 extremeños- para dar voz las personas que sufren los síntomas persistentes del coronavirus. “No sé cuántos seremos, pero ha incidido en la tercera ola. Cuando pasen unos meses, aparecerá mucha más gente. Aproximadamente se cree que el 20% de los extremeños que han pasado la enfermedad en la tercera ola sufrirán las consecuencias de la Covid”, dice.

Espera que con este colectivo -que se creó hace una semana- se pueda crear una unidad Covid persistente: “Que se reconozca, porque los médicos están perdidos”.