La incógnita sobre la bala que ha herido a una niña en Badajoz: la Policía ya tiene una hipótesis principal

Una menor de 13 años ha resultado herida este miércoles por la tarde tras recibir el impacto de una bala en una pierna mientras participaba en una actividad deportiva en el colegio San José de Calasanz de Badajoz. La joven, que se encuentra fuera de peligro, ha tenido que ser operada para extraerle el proyectil.

La clave: un torniquete a tiempo

Los hechos han ocurrido mientras la niña participaba en una actividad de fútbol de la Fundación Municipal de Deportes. Según los testigos, se escuchó una detonación lejana a la que inicialmente no se le dio importancia. Ha sido el monitor quien, al percatarse de que la joven sangraba abundantemente por la pierna, ha actuado con rapidez y le ha practicado un torniquete que ha resultado providencial.

La cercanía del centro educativo al hospital también ha sido un factor determinante. La menor fue trasladada de inmediato, donde permanece ingresada. Tras la operación de extracción de la bala, su estado de salud no reviste gravedad.

Quinto tiroteo en un mes

Este suceso ha causado una gran conmoción en la ciudad, ya que se trata del quinto tiroteo registrado en Badajoz en poco más de un mes, y el primero que se salda con una persona herida. Las autoridades barajan principalmente dos hipótesis: que el disparo esté relacionado con una reyerta ocurrida semanas antes en las inmediaciones del colegio o que se trate de una bala perdida.