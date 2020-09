La incidencia acumulada de Badajoz Capital sigue por debajo de la media extremeña y la española

El Consejero Vergeles lo señalaba en su rueda de prensa semanal para repasar la situación de la pandemia de la Covid-19 en Extremadura: "la ciudad de Badajoz se va comportando muy bien".

Pero a pesar de esa apreciación, no deja de ser cierto que los datos son altos: 254 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Una cifra que suponen 35 puntos (por centenares de miles) por debajo de el mismo índice del total de la región: 290, que es además superior a la media nacional que, en el mismo periodo, se situaba en los 283,26 0/ 00000 .

La media extremeña se complica, evidentemente con la situación que mantienen las últimas dos semanas en otras ciudades extremeñas en las que la Junta está planteando introducir medidas retrictivas "si superan la media extremeña" señaló el Consejero Vergeles a este medio la pasada semana. Estos son los datos oficiales facilitados por la propia Consejería de Sanidad:

Datos recogidos a las 12.30 horas del día 25 de septiembre de 2020 Casos confirmados con fecha de diagnóstico en los 14 días anteriores, del 11 a 24 de septiembre ambos inclusive; número de casos, población según Padrón de 2019 del INE y tasa por cien mil MEDIA EXTREMEÑA: 290 0/ 00000 Cáceres 354 0/ 00000 Mérida 224 0/ 00000 Plasencia 335 0/ 00000 Almendralejo 325 0/ 00000 Don Benito 185 0/ 00000 Vva. de la Serena 210 0/ 00000

En todo caso, tal y como señalaba el consejero Vergeles, "a veces es preferible adoptar una medida quirúrgica, incisiva, que controla bien la incidencia, a relajar y que la ciudad siga con un goteo de casos que produce una incidencia alta".

MEDIDAS EN BADAJOZ

El Consejero además se refirió al acuerdo al que se ha llegado para que los hosteleros en Badajoz no carguen excesivamente con las consecuencias de las restricciones. Indudablemente, y así ha sido reflejado una y otra vez por Salud Pública, el 80% de los casos en Extremadura tienen que ver con las reuniones familiares y el ocio no controlado, no a la hostelería.

Vergeles señaló que, tal y como te contaba COPE Badajoz ayer mismo, no se trata de una "rectificación" de la norma, sino que es una "aclaración" para que la Policía no sancionen a los locales que desplieguen sus veladores en todo la delimitación recogida en la ampliación de las licencias concedidas por el Ayuntamiento de Badajoz en la Nueva Normalidad.

Vergeles lo explicaba de una manera muy gráfica: "Si tengo una terraza con 10 mesas y en el Decreto del Consejo de Gobierno se señala que tengo que reducir al 50%, solo puedo poner 5 mesas. Pero si se amplía la licencia que, excepcionalmente puedo poner 20, el 50% por ciento serán las 10 mesas que tenía inicialmente (el 100%) pero en un espacio más amplio".