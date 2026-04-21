Ignacio Grajera, sobre la bola de Puerta Pilar: "Es muy raro que se haya caído sola, debe haber algún elemento externo"

El Ayuntamiento de Badajoz ha cerrado el acceso a la Puerta Pilar después de que en la noche del domingo se desprendiera una bola de mármol de unos 150 kilos, que estuvo a punto de golpear a una adolescente de 16 años. Como medida de precaución, la zona ha sido vallada, ya que los técnicos de mantenimiento han comprobado que otra de las bolas superiores también ha sido movida, por lo que el peligro persiste. La Policía Nacional ya investiga si el daño fue intencionado, pues varios testigos afirman haber visto a una o varias personas subidas al monumento momentos antes del suceso.

JLL Bolardo faltante

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha informado de que el vallado se ha realizado por “prevención” mientras se aclara lo ocurrido. Aunque no se descarta ninguna hipótesis, el alcalde sospecha de la intervención de terceros. “Es muy raro que se haya caído sola”, ha señalado, explicando que la pieza está sujeta por una varilla interior, por lo que cree que “debe haber algún elemento externo que haya provocado la caída”. El consistorio está a la espera de los informes técnicos para evaluar los daños y planificar la reparación.

Debe haber algún elemento externo que haya provocado la caída" Ignacio Gragera Alcalde de Badajoz

Grajera ha hecho un llamamiento al “civismo y al cuidado de lo que es de todos” y a la colaboración ciudadana para que cualquier persona que tenga información la traslade a la Policía Nacional. Además, ha asegurado que si se localiza a los responsables, “se les denunciará para que asuman el coste del arreglo”, lamentando que “bromas o gamberradas” puedan tener consecuencias tan graves.

la puerta del pilar

La Puerta del Pilar es uno de los rincones con más historia de Badajoz. Se construyó en 1692 dentro del recinto amurallado, entre los baluartes de San Roque y San Juan (este último desapareció en los años 70). Su nombre no es casual: el capitán general que la mandó edificar, el conde de Montijo, colocó una pequeña imagen de la Virgen del Pilar en una hornacina que aún se ve en la cara interior. Durante siglos fue una de las entradas a la ciudad, y la única que conserva las marcas de haber tenido un puente levadizo para salvar el foso.

JLL La hornacina con la Virgen del Pilar

El monumento es un pasillo abovedado con dos arcos de medio punto, y lo que más llama la atención desde fuera son las tres bolas de mármol que coronan su parte superior. Una de ellas, de unos 150 kilos, se desprendió el domingo por la noche y a punto estuvo de golpear a una adolescente. Sobre el arco exterior se ven los escudos de Carlos II y del conde de Montijo, y a los lados hay pilastras con grabados y grafitis que los soldados fueron dejando a lo largo de los siglos.

JLL Cara interior de la Puerta

Afortunadamente, la puerta está restaurada y protegida por las leyes de Patrimonio Histórico Español desde 1949 y 1985. Pero el susto del domingo ha obligado a cerrar el paso y a revisar las otras dos bolas, que también podrían estar sueltas. Ahora los técnicos trabajan para asegurarlas y evitar una nueva caída. La Puerta del Pilar seguirá siendo un símbolo de Badajoz, pero con más seguridad para quienes pasean a su sombra.

Críticas a la gestión del certificado de vulnerabilidad

En otro orden de asuntos, Ignacio Grajera ha criticado la “mucha indefinición” del decreto del Gobierno para la gestión del certificado de vulnerabilidad. El alcalde ha denunciado que se hace recaer todo el peso administrativo en los ayuntamientos “sin dotarlos ni de medios materiales ni de financiación”, y sin unas directrices claras, por lo que exigirá al Gobierno que aclare los requisitos.