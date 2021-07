Ignacio Gragera: “¿Por qué quieren enfrentarnos a Cáceres y Badajoz?"

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha planteado si "no hay otros proyectos que permitan dar sin quitar a los demás" tras las declaraciones del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, sobre el Centro Ibérico de Energías Renovables y de Eficiencia Energética (CIERE) previsto desde hace años en la capital pacense.



El centro se anunció en la XXIV Cumbre Hispano-Portuguesa de 2009, que se celebró en Zamora.



En una entrevista en Canal Extremadura Televisión, al ser preguntado por el (CIERE), el ministro ha señalado que lo que están proponiendo "es un centro con el mismo concepto y en la misma región".



"Aquella idea ahora mismo se está plasmando en este centro", en referencia al Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento de Energía (CNIAE) de Cáceres, que ha visitado este viernes y que se prevé que esté finalizado en 2023.



"Esto es inadmisible", ha comentado el alcalde de Badajoz en las redes sociales. "No puedo entender qué interés tiene el Gobierno en enfrentar territorios de manera absolutamente innecesaria".



"¿Qué sentido tiene esto?. ¿No hay otros proyectos que permitan dar sin quitar a los demás?", ha planteado.



El alcalde, que ha criticado lo que considera "engaño tras engaño", ha concluido: "un gobierno que no nos defiende".