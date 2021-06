Ignacio Gragera, ya es alcalde de Badajoz

vecinos. Porque debemos tener siempre presente y no olvidar jama?s que nuestras decisiones influyen directamente en el di?a a di?a de la gente, de nuestra gente, y eso debe guiar todas y cada una de nuestras decisiones.

Y por todo ello lanzo hoy en este acto, mi primer acto como alcalde, un mensaje a toda la corporacio?n y a todos sus concejales. Seamos aliados y no rivales, aparquemos la crispacio?n, tendamos puentes y centre?monos en el dia?logo constructivo. La poli?tica debe centrarse en lo que nos une y no en lo que nos separa. La poli?tica municipal de forma especial. Es la u?nica forma en la que puede ayudar, desde su esfera, a que sigamos avanzando como sociedad.

Es un hecho triste, pero no por ello menos cierto que cada vez ma?s los discursos poli?ticos prescinden de las propuestas o las ideas de construccio?n de un proyecto de sociedad, centra?ndose meramente en ir unos contra otros. Asi? no construiremos el futuro. Asi? no mejoraremos el presente.

Frente a eso, mi objetivo es gobernar para alcanzar ese territorio compartido que es el sentido comu?n. Y tener siempre en el centro de ese sentido comu?n a la ciudad de Badajoz.

A todos os tiendo la mano, desde el compromiso y la conviccio?n del modelo de ciudad que defendemos en nuestros acuerdos programa?ticos, pero sabiendo que tambie?n desde la legi?tima discrepancia se pueden alcanzar consensos que beneficien al conjunto de esta ciudad.