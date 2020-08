Hoy el Área de Salud de Badajoz notificará 23 positivos

El Consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha avanzado los datos de incidencia de la Pandemia en Extremadura con un nuevo máximo histórico de casos: 98 positivos en las últimas 24 horas, ("casos arriba, casos abajo").

En una rueda de prensa para informar de la situación de la pandemia, Vergeles ha asegurado que estos datos ponen de manifiesto que no se equivocaba cuando dijo que Extremadura estaba en una segunda oleada, aunque su incidencia sea inferior a la de los meses de marzo y abril, y ha añadido que decir otra cosa "sería no ser sincero y no decir la verdad".

Vergeles ha indicado también que aunque la incidencia de los últimos 14 días que registra Extremadura sí permitiría comenzar el curso de manera presencial, es necesario ver como evoluciona el virus en las próximas semanas, por lo que ha apelado "al esfuerzo y la responsabilidad" de los extremeños.

En el Área de Salud de Badajoz, la incidencia supone casi el 20% del total, 23 casos, con un brote nuevo en Villanueva del Fresno que "no proviene de Portugal", ha aclarado el consejero.

En el informe de datos de ayer, día 20, los datos por localidades eran:

Zahínos: 8 casos

Badajoz (incluyen pedanías): 4 casos (3 del brote del bautizo y 1 aislado)

Montijo: 5 casos (1 del brote del bautizo y 4 aislados

Oliva de la Frontera: 1 caso

Cheles: 1 caso

San Vicente de Alcántara: 1 caso

Villanueva del Fresno: 1 caso

Hay 1 paciente ingresado, ninguno en UCI. Acumula 33 fallecidos y se han curado 727 pacientes.

Los cuatro nuevos brotes registrados en Extremadura son: uno en el área de Navalmoral de la Mata, en concreto en la zona de Barquilla; Zarza de Montánchez, Almendralejo y Villanueva del Fresno, que no está vinculado a Portugal, según ha precisado.