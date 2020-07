Homenaje al desaparecido Morricone en la cuna del Flamenco Extremeño

La Banda Municipal de Música de Badajoz ofrece un concierto este jueves, día 23, en la Plaza Alta bajo el título 'Noche musical bajo las estrellas. Encantados de volver a estar con todos vosotros' con temas de Ennio Morricone, compositor y director de orquesta italiano recientemente fallecido a la edad de 91 años. El concierto se completará con temas de Coldplay, Carlos Cano, Queen o el Dúo Dinámico.

En concreto, el concierto tendrá lugar a las 22,00 horas dirigido por Vicente Soler y presentado por Emilio González Barroso y en el mismo la Banda interpretará tanto temas de Vicente Soler, como de Coldplay, Justin Hurwitz, Carlos Cano, Fórmula V o Malcom Arnold.

Ennio Morricone

El gran compositor italiano Ennio Morricone fallecía el pasado 6 de Juli a los 91 años. El célebre compositor de bandas sonoras, ganador de un premio Oscar, se había roto el fémur como consecuencia de una caída.

Nacido en Roma, Morricone comenzó a tocar la trompeta cuando era niño y a los seis años ya había compuesto su primera obra. Estudió en la Academia Nacional de Santa Cecilia a la edad de nueve años, donde su padre, Mario Morricone, que era músico, lo inscribió. Cuando tenía doce años entró en el conservatorio, inscribiéndose en un programa de armonía de cuatro años, que acabó en seis meses. Su diploma de trompeta lo recibió en 1946 y a partir de ese año comenzó a trabajar profesionalmente componiendo la música de Il Mattino (La mañana). Después de graduarse en 1954, empezó como escritor fantasma, componiendo música para películas, que se atribuían a famosos músicos de la época. Pronto ganó popularidad debido a la composición de música de fondo para programas de radio y poco después daría el salto a la gran pantalla.

En los años cincuenta recibió un diploma en instrumentación. También le fue otorgado por el también compositor Goffredo Petrassi un diploma en composición. En 1955, Morricone se dedicó a arreglar la música de otros compositores que ya estaban establecidos en el cine. Al poco tiempo, Sergio Leone, un amigo de la infancia de Morricone, lo requeriría para que fuese el compositor de las bandas sonoras de sus películas. Juntos crearon un punto de vista diferente del western tradicional con la película Por un puñado de dólares (1964), que fue más tarde conocido como el spaguetti western. En ese ámbito hicieron luego otra vez juntos varias películas más como El bueno, el feo y el malo (1966) y ¡Agáchate, maldito! (1971).

En los años 80 y 90, Morricone continuó componiendo para Leone en películas de otro estilo como en Érase una vez en América (1984), por lo que podría haber tenido un Óscar, si no hubiese sido descalificada su banda sonora para ser nominada por un tecnicismo de la academia al no ver el nombre de su compositor incluido en los créditos finales, una banda sonora que muchos también catalogan como la mejor banda sonora de la historia del cine.3​4​ También compuso para otros directores como Roland Joffé en La misión (1986), Brian de Palma en Los intocables de Eliot Ness (1987) o Giuseppe Tornatore en Cinema Paradiso (1988). Otras composiciones más recientes de carácter notable son en las películas Malèna (2000), Campos de Esperanza En el 2005 compuso la banda de sonido de la película sobre el Papa Juan Pablo II "Karol" el hombre que se hizo Papa y su segunda parte "Karol" el Papa, el Hombre. (2005) o Baarìa (2009).

Morricone ha recibido dos premios Grammy, tres Globos de Oro, cinco BAFTA, diez David de Donatello, once Nastro d'argento y el Premio de Música Polar en 2010, considerado este último como el Nobel de la música. En la edición de los Premios Óscar 2006 recibió el Óscar honorífico «por sus magníficas y polifacéticas contribuciones en el arte de la música de cine». En 2016 recibió el Óscar en la categoría de Mejor banda sonora original por la película The Hateful Eight, después de haber sido nominado seis veces en esta categoría en ediciones anteriores, convirtiéndose así en el galardonado más longevo en dicha categoría en la historia de los Premios Óscar. A lo largo de su carrera, Morricone ha vendido más de 70 millones de discos.5​

El funeral de Ennio Morricone se llevará a cabo en forma privada "con respeto al sentimiento de humildad que siempre ha inspirado los actos de su existencia", segun ha informado el abogado de la familia del compositor, Giorgio Assumma, tras su fallecimiento.