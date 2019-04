Un herido tras la caída de un árbol en Badajoz

La Policía Local ha informado a COPE Badajoz que el árbol de grandes dimensiones caía sobre dos coches aparcados en la zona del Museo Arqueológico Provincial justo en el momento en el que un hombre de 52 años de edad se disponía a recoger su vehículo, con la mala suerte que una de las ramas del árbol cayó sobre el hombre que resultó herido de carácter leve. La víctima fue atendida por el 112 en el lugar de los hechos.El suceso se ha producido en torno a las doce de este mediodía y los agentes han acordonado la zona para evitar el peligro.

Hay que recordar que en la región estamos hoy miércoles en alerta amarilla por fuertes vientos. Se recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra; no atravesar carreteras inundadas y no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los r&icute;os. En cuanto al viento, se les recomienda, guardar objetos que puedan ser retirados por el viento, toldos, tiestos, etc,... No protegerse del viento en muros, tapias o árboles, prestar especial atención a la hora de realizar adelantamientos en carretera. Llevar consigo siempre un teléfono para estar comunicados en caso de emergencia con el Servicio de Emergencias 1.1.2.