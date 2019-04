¿Te han regalado un libro que ya has leido?¿Sabes como devolverlo? Te contamos cómo...

No hay mejor día del año para comprar y regalar libros que el Día Internacional del Libro que se celebró ayer. Si bien es cierto que en la mayoría de ocasiones nuestros allegados aciertan y nos regalan libros adecuados a nuestros gustos literarios, también se pueden dar situaciones en las que ya hayamos leído el ejemplar en cuestión o bien no se adapte a nuestras expectativas. Los expertos te explican a continuación los pasos y recomendaciones que debes tener en cuenta a la hora de efectuar la devolución de tu libro.

Políticas de devolución

En muchos establecimientos la política de devoluciones se especifica en la zona de la caja, pero lo habitual hoy en día es que las directrices sobre devoluciones y cambios no estén demasiado visibles. De hecho, muchos clientes solo se enteran de ellas a través de lo que indica el tiquet de caja.

Esto provoca que en la práctica muchas veces no tengas información de cómo se pueden hacer o no hacer las devoluciones hasta que tienes el ticket de compra en la mano. No obstante, lo mejor antes de pagar es consultar sobre este tema con el dependiente que te esté atendiendo.

La importancia del ticket

El único documento que acredita que un consumidor ha adquirido un libro es el ticket que le han dado. Precisamente por ello debes asegurarte de contar con este documento y conservarlo durante un tiempo. El ticket opera también como garantía, así que lo mejor es guardarlo durante dos años, por si hubiera que hacer algún tipo de reclamación.

Si vas a hacer una devolución del libro, te pedirán que entregues el ticket para acreditar que la compra la has realizado en ese establecimiento. En caso de que hayas perdido el ticket, si tu familiar o amigo pagó con tarjeta, el establecimiento debe tener un registro de la transacción realizada y os podrán dar una copia del mismo.

Productos defectuosos

Los establecimientos comerciales no están obligados a aceptar devoluciones si su política comercial no lo establece expresamente, pero otra cosa es que el libro que te han regalado esté defectuoso.

En estos casos el establecimiento queda obligado a reparar el producto defectuoso o bien a cambiarte el producto por otro que esté en buenas condiciones. Ante una circunstancia de este tipo se entiende que el producto no cumple la función a la que está destinado, de ahí que la tienda tenga la obligación de aceptar la devolución.

¿Cómo puedes reclamar frente a una compra?

Si no has quedado satisfecho con el libro que te han regalado y crees que el comerciante no está cumpliendo con la legalidad, puedes pedir una Hoja de Reclamaciones. Todos los establecimientos abiertos al público deben tener documentos de este tipo y entregarlos a todo aquel que las solicite.

En caso de que el establecimiento no disponga de Hojas de Reclamaciones o no te la quieran dar, puedes llamar a la Policía e interponer una denuncia.

Una vez que has rellenado tu Hoja contando lo que ha ocurrido, debes enviar la misma al organismo oficial competente en materia de Consumo. Si presentada la reclamación no se obtuviera respuesta en el plazo de un mes o ésta no fuera satisfactoria, el consumidor podrá presentar una reclamación ante la OMIC o una reclamación por la vía judicial