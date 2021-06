Habrá cribado masivo en Badajoz los días 3 y 4 de junio en la Factoría Joven

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha organizado un cribado masivo con PCR en la ciudad de Badajoz este jueves y viernes, días 3 y 4 de junio, en la Factoría Joven de la capital pacense, antiguos cines Puente Real.

El cribado tendrá lugar de 08,30 a 14,00 horas y de 16,00 a 21,00 horas y no es necesario solicitar cita. Puede ir cualquier persona residente en Badajoz ciudad que no haya pasado la Covid-19 y no esté en aislamiento.

Así lo ha publicado Salud Comunitaria Área Salud Badajoz en su perfil de Facebook, recogido por Europa Press, donde también remarca que en Badajoz, debido al aumento de casos positivos, se va a realizar un cribado masivo en la ciudad, con la finalidad de detectar contagiados asintomáticos para frenar el incremento de la incidencia acumulada.

Se pide colaboración a toda la ciudadanía, para que se realicen la prueba y poder conocer así la situación real de la Covid-19 en la ciudad, apunta igualmente.

VERGELES SEÑALA QUE LA INCIDENCIA ESTÁ SUBIENDO

A preguntas de los periodistas al respecto en declaraciones a los medios en la capital pacense, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha señalado que en el Área de Salud de Badajoz está subiendo la incidencia y que "no es para tomar ninguna decisión administrativa en la ciudad" dado que a la incidencia "todavía le queda mucho".

En este sentido, ha comentado que se sitúa en "ciento y pico de incidencia acumulada", aunque no ha podido "afinar" la que se dará este miércoles dado que se están depurando los casos durante esta mañana.

En todo caso, Vergeles ha reconocido que "sí" les "preocupa" que el Área de Salud de Badajoz en general y la capital pacense en particular estén dando cifras de positividad "un poco más altas de las que serían deseables", y en segundo lugar que esté dando más casos.

Ante estas situaciones, ha continuado, lo que se suele hacer es un cribado y se ha empezado por cribados selectivos en diferentes zonas de salud de la ciudad, y después de realizarlos y dado que "sigue la incidencia que no terminamos de que disminuya" se va a hacer el mencionado cribado los próximos días "por si hay alguna transmisión comunitaria que tengamos que localizar y que tengamos que atajar".

"Animo a la población a que vaya a hacerse los cribados, y animo a la población también a que sigan las recomendaciones, incluso aunque se hayan puesto las vacunas que por favor sigan las recomendaciones", ha insistido, junto con que este último caso hasta que no está la pauta completa y no pasan alrededor de 14 días después de haber recibido dicha pauta completa de la vacunación "se tiene todavía riesgo de poder padecer una enfermedad grave o una enfermedad mucho más dañina para la salud".

"Eso es lo que intentamos con los cribados", ha concluido el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, tras ser vacunado contra la Covid-19 este miércoles en Badajoz.