Gragera exige actuar al Ministerio del Interior tras el último tiroteo en Badajoz: "Esto hay que pararlo, es insoportable"

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha mostrado su enorme preocupación por la escalada de violencia que vive la ciudad, con tiroteos a plena luz del día que han generado una alarma social obvia. Gragera ha asegurado que es "una situación que nunca jamás antes se había vivido en la ciudad" y que, por tanto, "se tiene que cortar de raíz".

Es el momento de la contundencia

El regidor ha afirmado que, aunque "hay un momento para ser paciente", ahora "ha llegado el momento de ejercer esa contundencia". Por ello, ha instado al delegado del Gobierno en Extremadura a que acuda "al ministerio o al ministro para que ponga encima de la mesa cuál es la situación actual que está viviendo la ciudad de Badajoz y, por tanto, que ponga los medios materiales y personales necesarios para poder revertirla".

Gragera ha recordado que la Policía Nacional en Extremadura ha colaborado en otros dispositivos de seguridad nacionales y considera que ahora "toca que sea Extremadura, y en este caso concreto, la ciudad de Badajoz, la que reciba esos refuerzos".

La ciudadanía ya ha pasado de la expectativa al miedo"

El alcalde ha advertido de que la situación es límite y ha asegurado que "la ciudadanía ya ha pasado de la expectativa al miedo y, obviamente, esto no puede continuar por más tiempo". "Estoy muy preocupado y lo llevo manifestando muchas semanas, y desde luego esto hay que pararlo", ha sentenciado.

más refuerzos

Preguntado sobre qué tipo de unidades deberían intervenir, Gragera ha sido claro: "Que entre quien tenga que entrar, gente con capacidad para investigar, para poder vigilar, para poder hacer seguimientos, para poder materializar detenciones y para poder terminar de raíz con esto".

Esto ya es insoportable"

Aunque ha valorado el trabajo de la Policía Nacional, ha insistido en que "si desde luego esto no está siendo suficiente, hay que encontrar otras herramientas, otras fórmulas para pararlo, porque esto ya es insoportable".